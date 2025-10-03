Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США
Новое уголовное дело против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова связано с инвестициями «Российской венчурной компании» (РВК), из-за которых ранее был осужден ее глава Александр Повалко, рассказали РБК три источника, знакомых с содержанием дела.
Одним из эпизодов уголовного дела против Повалко было перечисление в апреле 2017 года на счет американской компании Alion Energy Inc. (специализируется на разработках и строительстве солнечных электростанций, робототехнике и автоматизации проектирования) $600 тыс. В ходе следствия выяснилось, что Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии, но Повалко все равно проинвестировал в нее. Основанная в 2008 году американская компания вошла в портфель РВК в 2012 году. Полученные от РВК деньги использовались для развития фирмы, утверждал глава Alion Energy Марк Кингсли.
В поддержку Повалко подписывали открытое письмо 22 венчурных инвестора. Они заявляли о «катастрофическом подрыве доверия к бюджетным средствам» в связи с уголовным делом в отношении экс-главы РВК.
Михаил Абызов тоже инвестировал в Alion Energy, писал Forbes. Следствие считает, что Абызов воспользовался служебным положением с целью привлечь инвестиции в этот бизнес, сообщил один из собеседников РБК.
В марте 2024 года также за инвестиции в Alion Energy Таганский суд приговорил к шести годам общего режима бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК Яна Рязанцева, а также соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. По версии следствия, в декабре 2012 года Рязанцев вошел в сговор с членом совета директоров Alion Energy Чучкевичем и они в 2012–2016 годах через британский фонд RVC I LP перечислили $22,7 млн (2,102 млрд руб.) по договорам займов со счета РВК на счет Alion Energy в Бинбанке. По данным Следственного комитета, эти средства переводили вопреки решениям совета директоров РВК. Деньги, по версии следствия, Рязанцев и Чучкевич перевели на счета других компаний, обналичили и присвоили.
В расшифровках прослушек разговоров, которые содержатся в деле Чучкевича, представители РВК часто упоминают Абызова, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.
Александра Повалко Таганский райсуд Москвы в октябре 2024 года приговорил к четырем годам общего режима, признав виновным в злоупотреблении служебным положением с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК).
О том, что Абызову предъявили новое уголовное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), РБК писал 2 октября.
Бывший министр был этапирован в московское СИЗО-1, известное как «Кремлевский централ», сообщили источники РБК.
РБК направил запрос в МВД. Адвокат Абызова Юлий Тай отказался отвечать на вопросы о сути обвинений и заявил, что на заседании по избранию меры пресечения бывший министр прокомментирует их сам.
В декабре 2023 года, Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и других коррупционных преступлениях. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 80 млн руб. В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным. Задержали Абызова сотрудники ФСБ в марте 2019 года.
