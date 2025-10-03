 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Москва ведет «гибридную войну» против Дании, заявил глава военной разведки страны Томас Аренкиль. Россия не собирается нападать на НАТО и у нее нет целей для ударов дронами в Европе, подчеркивал президент Владимир Путин
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Дании зафиксировали несколько инцидентов с участием российских военных кораблей в датских проливах, заявил на пресс-конференции начальник Службы военной разведки королевства Томас Аренкиль. Он назвал это примером того, как, по его словам, Россия ведет «гибридную войну», передает телеканал TV2.

«Мы видели несколько примеров того, как российские военные корабли шли курсом столкновения с датскими судами», — заявил Аренкиль.

Датская разведка считает, что угрозы прямого нападения на королевство сейчас нет, однако высок риск диверсий в отношении вооруженных сил.

«Гибридные действия используются для ослабления политического единства НАТО и его полномочий в принятии решений. Всё это часть новой реальности, в которой мы находимся», — сказал на пресс-конференции министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Расследование инцидентов с беспилотниками в Дании всё еще продолжается, сказал Аренкиль. «Мы пока не можем точно определить, что это было», — отметил он.

В сентябре в Дании несколько раз фиксировали появление беспилотников, в том числе у аэропорта Копенгагена (он ограничивал свою работу) и над военными объектами. Инциденты происходили на фоне подготовки саммита лидеров ЕС в датской столице, темой которого стало создание «стены дронов» — предложение Еврокомиссии для защиты воздушного пространства на востоке Европы.

Россия ранее отвергла обвинения Польши и Румынии в отправке дронов на их территорию. Москва назвала бездоказательными утверждения Варшавы и Бухареста. У России нет целей для ударов беспилотниками в Европе, заявил в начале октября президент Владимир Путин. Он также увидел в обвинениях в адрес Москвы «один из способов нагнетания обстановки». Глава государства опровергал заявления о планах России напасть на Североатлантический альянс, но говорил, что «все страны НАТО воюют с Россией».

