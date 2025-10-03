 Перейти к основному контенту
Норвежские призывники потерялись на учениях у границы с Россией

Маневры, на которых солдаты отрабатывали навыки оставаться незамеченными, должны были завершиться в четверг, но десять солдат не явились к условленному месту. Позже пятеро нашлись живыми и невредимыми, идут поиски оставшихся
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Полиция Норвегии ищет пятерых военных, которые пропали во время учений в провинции Финнмарк (на востоке граничит с Мурманской областью), сообщают NRK и TV2

Маневры длились почти две недели, военнослужащие отрабатывали навыки оставаться незамеченными. Учения должны были завершиться утром в четверг, 2 октября, но десять солдат не явились в условленное место в согласованное время.

Впоследствии пятеро нашлись живыми и невредимыми: трое сами вышли к месту встречи, а двоих обнаружил спасательный вертолет. Поиски оставшихся пятерых продолжаются, среди них — офицеры и призывники. Несколько часов назад полиция получила GPS координаты, но пока найти военных не удалось.

Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами
Политика
Фото:Casper Brock / Forsvaret

Полиция рассматривает две версии произошедшего: солдаты могли перепутать время встречи либо кто-то из них получил травму или заблудился.

Подполковник Аудун Йорстад заявил, что это не первый подобный случай. «Но нам давно не приходилось прибегать к помощи полиции. Военные вели поиски в течение 12 часов, прежде чем подключилась полиция», — сказал он. По словам Йорстада, маневры сами по себе «рискованные», но солдаты хорошо обучены и подготовлены.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия учения маневры призывники
