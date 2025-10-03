Норвежские призывники потерялись на учениях у границы с Россией
Полиция Норвегии ищет пятерых военных, которые пропали во время учений в провинции Финнмарк (на востоке граничит с Мурманской областью), сообщают NRK и TV2
Маневры длились почти две недели, военнослужащие отрабатывали навыки оставаться незамеченными. Учения должны были завершиться утром в четверг, 2 октября, но десять солдат не явились в условленное место в согласованное время.
Впоследствии пятеро нашлись живыми и невредимыми: трое сами вышли к месту встречи, а двоих обнаружил спасательный вертолет. Поиски оставшихся пятерых продолжаются, среди них — офицеры и призывники. Несколько часов назад полиция получила GPS координаты, но пока найти военных не удалось.
Полиция рассматривает две версии произошедшего: солдаты могли перепутать время встречи либо кто-то из них получил травму или заблудился.
Подполковник Аудун Йорстад заявил, что это не первый подобный случай. «Но нам давно не приходилось прибегать к помощи полиции. Военные вели поиски в течение 12 часов, прежде чем подключилась полиция», — сказал он. По словам Йорстада, маневры сами по себе «рискованные», но солдаты хорошо обучены и подготовлены.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов