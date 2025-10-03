Явлинский назвал провокацией уголовное дело зампреда «Яблока» Круглова

Явлинский пообещал сделать все необходимое для освобождения зампреда «Яблока» из СИЗО. Основатель партии и еще ряд политиков написали поручительства за Круглова, несмотря на это, его арестовали по делу о фейках об армии

Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арест и обвинения в адрес заместителя председателя «Яблока» Максима Круглова — либо «драматическая ошибка», либо провокация, заявил основатель партии, председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский.

«Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО», — написал он в телеграм-канале.

Явлинский подчеркнул, что Круглов поддерживал международный мир и безопасность, «всегда справедливо и однозначно выступал против гибели людей, разрушения городов и сел, против конфронтации и нарастания экономических проблем и трудностей». Зампред «Яблока» призывает к соглашению о прекращении огня и началу мирных переговоров, он «никогда не действовал и не будет действовать во вред интересам» России, добавил основатель партии.

Круглову вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «фейков об армии»), поводом стали два поста в его телеграм-канале от апреля 2022 года о Буче и Мариуполе. Зампреда «Яблока» задержали 1 октября в Санкт-Петербурге. Адвокат Наталия Тихонова рассказывала, что в столичный отдел СК его доставили к двум часам ночи, при этом законодательство запрещает проводить допрос в ночное время. Круглов не признал вину.

Явлинский, руководитель аппарата «Яблока» Евгения Власова, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы Алексей Арбатов выступили с личными поручительствами за Круглова, партия также была готова внести за него залог. Несмотря на это, Замоскворецкий суд отправил политика в СИЗО до 29 ноября.