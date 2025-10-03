 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Явлинский назвал провокацией уголовное дело зампреда «Яблока» Круглова

Явлинский пообещал сделать все необходимое для освобождения зампреда «Яблока» из СИЗО. Основатель партии и еще ряд политиков написали поручительства за Круглова, несмотря на это, его арестовали по делу о фейках об армии
Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арест и обвинения в адрес заместителя председателя «Яблока» Максима Круглова — либо «драматическая ошибка», либо провокация, заявил основатель партии, председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский.

«Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО», — написал он в телеграм-канале.

Явлинский подчеркнул, что Круглов поддерживал международный мир и безопасность, «всегда справедливо и однозначно выступал против гибели людей, разрушения городов и сел, против конфронтации и нарастания экономических проблем и трудностей». Зампред «Яблока» призывает к соглашению о прекращении огня и началу мирных переговоров, он «никогда не действовал и не будет действовать во вред интересам» России, добавил основатель партии.

Зампреда партии «Яблоко» арестовали по делу о фейках об армии
Политика
Максим Круглов

Круглову вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «фейков об армии»), поводом стали два поста в его телеграм-канале от апреля 2022 года о Буче и Мариуполе. Зампреда «Яблока» задержали 1 октября в Санкт-Петербурге. Адвокат Наталия Тихонова рассказывала, что в столичный отдел СК его доставили к двум часам ночи, при этом законодательство запрещает проводить допрос в ночное время. Круглов не признал вину.

Явлинский, руководитель аппарата «Яблока» Евгения Власова, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы Алексей Арбатов выступили с личными поручительствами за Круглова, партия также была готова внести за него залог. Несмотря на это, Замоскворецкий суд отправил политика в СИЗО до 29 ноября.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
партия Яблоко Григорий Явлинский уголовное дело СИЗО арест Максим Круглов
