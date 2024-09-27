Лидер Гаити призвал Францию возместить ущерб от выкупа за независимость
Карибское государство Гаити требует от Франции возместить ущерб, принесенный стране колониальной политикой Парижа, заявил председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь на заседании Генассамблеи ООН. Трансляция шла на веб-портале организации.
Филь назвал Гаити «первой в мире независимой страной чернокожих». Она объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825 году Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания», заявил Филь. Полностью свой долг Гаити погасила только в 1947-м. Политик отметил, что последствия этого ощущаются до сих пор.
«Этот долг стал формой наказания за смелость, с которой гаитяне освободились от оков рабства. <...> Это было несправедливым наказанием, которое задушило потенциал страны на протяжении многих поколений», — отметил он.
«Не пришло ли время вернуть те средства, которые мы выплатили? В этой связи наша страна приветствует предложения, которые были выдвинуты рядом правительств, а также некоторыми учреждениями ООН, в рамках конкретных действий, направленных на признание, возмещение, а также репарации в связи с ущербом, который был причинен в прошлом», — сказал политик.
Он добавил, что страна доверяет ООН в процессе создания механизма диалога между странами-жертвами колониальной политики и бывшими колониальными державами.
Гаити находится в состоянии политического кризиса из-за активности местных вооруженных банд. В начале года они предпринимали попытки нападения на главный международный аэропорт страны, полицейские участки и т. д. С начала года к концу марта, как сообщало управление ООН по правам человека, в стране погибли более 1,5 тыс. человек, некоторые были забиты камнями или сожжены заживо бандитами.
Филь пришел к власти в апреле, когда руководство страны взял в руки переходный президентский совет из девяти членов. Некоторые страны, например, Кения, прислали своих военных для помощи в урегулировании ситуации.
В Гаити не в первый раз выступают с призывом к Франции о возмещении карибскому государства. В апреле этого года местная коалиция групп гражданского общества заявила, что Париж должен выплатить Порт-о-Пренс миллиарды долларов репараций, чтобы покрыть выплаченный гаитянами ранее долг.
В 2022-м The New York Times подсчитала, что гаитяне заплатили около $560 млн на нынешние деньги. Если бы эта сумма оставалась в Гаити, то страна могла бы заработать $21 млрд, писала газета.
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