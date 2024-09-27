Лидер Гаити призвал Францию возместить ущерб от выкупа за независимость

Гаити, получив независимость, пришлось заплатить Франции «выкуп», чтобы сохранить свой суверенитет. Страна в итоге попала в «порочный круг обнищания», рассказал ее лидер и счел нужным возместить причиненный ей ущерб

Эдгар Леблан Филь (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Карибское государство Гаити требует от Франции возместить ущерб, принесенный стране колониальной политикой Парижа, заявил председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь на заседании Генассамблеи ООН. Трансляция шла на веб-портале организации.

Филь назвал Гаити «первой в мире независимой страной чернокожих». Она объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825 году Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания», заявил Филь. Полностью свой долг Гаити погасила только в 1947-м. Политик отметил, что последствия этого ощущаются до сих пор.

«Этот долг стал формой наказания за смелость, с которой гаитяне освободились от оков рабства. <...> Это было несправедливым наказанием, которое задушило потенциал страны на протяжении многих поколений», — отметил он.

«Не пришло ли время вернуть те средства, которые мы выплатили? В этой связи наша страна приветствует предложения, которые были выдвинуты рядом правительств, а также некоторыми учреждениями ООН, в рамках конкретных действий, направленных на признание, возмещение, а также репарации в связи с ущербом, который был причинен в прошлом», — сказал политик.

Он добавил, что страна доверяет ООН в процессе создания механизма диалога между странами-жертвами колониальной политики и бывшими колониальными державами.

Гаити находится в состоянии политического кризиса из-за активности местных вооруженных банд. В начале года они предпринимали попытки нападения на главный международный аэропорт страны, полицейские участки и т. д. С начала года к концу марта, как сообщало управление ООН по правам человека, в стране погибли более 1,5 тыс. человек, некоторые были забиты камнями или сожжены заживо бандитами. Филь пришел к власти в апреле, когда руководство страны взял в руки переходный президентский совет из девяти членов. Некоторые страны, например, Кения, прислали своих военных для помощи в урегулировании ситуации.

В Гаити не в первый раз выступают с призывом к Франции о возмещении карибскому государства. В апреле этого года местная коалиция групп гражданского общества заявила, что Париж должен выплатить Порт-о-Пренс миллиарды долларов репараций, чтобы покрыть выплаченный гаитянами ранее долг.

В 2022-м The New York Times подсчитала, что гаитяне заплатили около $560 млн на нынешние деньги. Если бы эта сумма оставалась в Гаити, то страна могла бы заработать $21 млрд, писала газета.