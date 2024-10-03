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В Финляндии предложили отзывать ВНЖ по соображениям безопасности

В Финляндии предложили отзывать ВНЖ у иностранцев по соображениям безопасности
Также предлагается увеличить максимальный срок содержания под стражей с 12 до 18 месяцев для лиц, подлежащих депортации
Фото: poliisi.fi
Фото: poliisi.fi

МВД Финляндии предложило увеличить срок запрета на въезд в Финляндию с пяти до 15 лет и удаленно отзывать вид на жительство в Финляндии (ВНЖ) у иностранцев по соображениям безопасности. Законопроект был внесен в парламент Финляндии 3 октября, сообщает пресс-служба полиции.

«У иностранца, находящегося за пределами Финляндии, может быть отозван вид на жительство и наложен запрет на въезд, поскольку он представляет опасность для общественного порядка и безопасности, без проведения слушаний в Финляндии», — говорится в сообщении.

Также предлагается увеличить максимальный срок содержания под стражей с 12 до 18 месяцев для лиц, подлежащих депортации. «Цель [предлагаемых изменений] состоит в том, чтобы повысить эффективность высылки людей из страны, находящихся здесь нелегально, лучше обеспечить общественный порядок и национальную безопасность. <...> Поправки должны вступить в силу как можно скорее», — уточняет МВД.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Из-за санкций ЕС, введенных против России, Финляндия ранее ужесточила въезд для россиян. Осенью 2023 года власти начали постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией. Хельсинки объяснил решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». Страна также обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов.

В середине июня комитет финского парламента одобрил проект, по которому прибывшим в Финляндию со стороны российской границы в случае отказа в получении убежища грозит депортация. Финский премьер Петтери Орпо допускал, что если закон примут, то будет открыта граница с Россией.

В 2023 году иммиграционная служба Финляндии выдала 34 557 разрешений на проживание с целью работы. В 2015–2022 годах граждане России получили больше всего первичных разрешений на проживание в стране по причине учебы, а также были крупнейшей группой (6281 человек) в 2023 году среди подавших заявление на продление проживания в связи с обучением.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия ВНЖ иностранцы мигранты национальная безопасность
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