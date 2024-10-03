Иран предупредил, что сочтет врагом любого открывшего небо Израилю

Аббас Арагчи (Фото: Icana News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран сочтет врагом любое государство, которое предоставит свое воздушное пространство Израилю, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Его слова приводит иранское агентство SNN.

«Тот, кто дает свое воздушное пространство нашим врагам, по нашему мнению, становится врагом», — сказал Арагчи. В беседе с журналистами он добавил, что 95% ракет, выпущенных вечером 1 октября по Израилю, «поразили цели». Министр также назвал действия Тегерана «оборонительными».

Иран нанес массированный удар по Израилю вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал целью «разрушительного ракетного удара» важные военные и разведывательные объекты. В Израиле заявили, что большую часть ракет перехвалили. Военные признали, что ударам подверглись авиабазы, однако там исключили серьезный ущерб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это». Politico сообщила, что США и Израиль обсуждают возможность ответного удара по формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии.