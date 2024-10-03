WT раскрыла подробности о затонувшей в Янцзы секретной подлодке

В конце сентября WSJ и Reuters cообщили, что близ Учана затонула новейшая подлодка Type 041 Zhou КНР. Как уточняет Washington Times, она была первой из класса субмарин китайского флота с гибридной силовой установкой

Вид на верфь в Ухане, Китай, 15 июня 2024 года (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)

Затонувшая атомная подводная лодка Type 041 Zhou была первой из нового класса китайских субмарин с гибридной силовой установкой, сообщает The Washington Times со ссылкой на неназванных чиновников Министерства обороны.

«Это новый класс атомных подводных лодок, аналогичных по размеру обычным подводным лодкам ВМС [Народно-освободительной армии Китая], но с небольшим ядерным реактором кроме обычного дизеля», — пояснил один из источников.

По его словам, в США пока не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом во время аварии. «Помимо очевидных вопросов о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью Китая, которая давно страдает от коррупции», — отметил высокопоставленный чиновник.

О том, что на верфи в городе Учан в конце мая — начале июня утонула новейшая атомная подводная лодка, в конце сентября сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР, по их данным, пытались скрыть этот факт.

По данным WSJ, подлодка класса Zhou — первый корабль такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Признаков, что после ЧП из реки были взяты пробы воды, нет. Также не известно о жертвах или пострадавших в результате инцидента, отмечала газета.