WT раскрыла подробности о затонувшей в Янцзы секретной подлодке
Затонувшая атомная подводная лодка Type 041 Zhou была первой из нового класса китайских субмарин с гибридной силовой установкой, сообщает The Washington Times со ссылкой на неназванных чиновников Министерства обороны.
«Это новый класс атомных подводных лодок, аналогичных по размеру обычным подводным лодкам ВМС [Народно-освободительной армии Китая], но с небольшим ядерным реактором кроме обычного дизеля», — пояснил один из источников.
По его словам, в США пока не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом во время аварии. «Помимо очевидных вопросов о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью Китая, которая давно страдает от коррупции», — отметил высокопоставленный чиновник.
О том, что на верфи в городе Учан в конце мая — начале июня утонула новейшая атомная подводная лодка, в конце сентября сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР, по их данным, пытались скрыть этот факт.
По данным WSJ, подлодка класса Zhou — первый корабль такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. Последний раз ее видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где она проходила оснащение перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.
Признаков, что после ЧП из реки были взяты пробы воды, нет. Также не известно о жертвах или пострадавших в результате инцидента, отмечала газета.
По данным прошлогоднего доклада Пентагона о военной мощи Китая, по состоянию на конец 2022 года у Пекина было 48 дизельных ударных подводных лодок и шесть атомных ударных подводных лодок. Газета South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском военном журнале Ordnance Industry Science Technology писала в сентябре, что ВМФ НОАК располагает по крайней мере двумя подлодками с баллистическими ракетами с ядерной боеголовкой с четырьмя экипажами в круглосуточном режиме ожидания.
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