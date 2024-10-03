Генсек НАТО анонсировал встречу по вопросу ограничений на удары по России
Страны контактной группы по Украине («формат Рамштайн», входят все страны НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии) уже 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время визита в Киев.
«Президент [США Джо] Байден проведет встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений [на удары вглубь России]», — сказал он.
Вместе с тем новый глава НАТО заявил, что альянс не может самостоятельно принимать решение о снятии таких ограничений — решение остается за отдельными союзниками. Также Рютте отметил, что НАТО усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории, а также поставить Киеву больше дальнобойных ракет (уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp).
С поддержкой таких поставок выступал, в частности, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг (покинул свой пост 1 октября). По его мнению, снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Рютте после назначения генсеком НАТО заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.
По словам российского президента Владимира Путина, применение западного оружие большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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