Генсек НАТО анонсировал встречу по вопросу ограничений на удары по России

Страны НАТО на встрече 12 октября обсудят возможность снятия ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России, сообщил новый генсек. Путин предупреждал, что такое разрешение сделает НАТО участником конфликта

Марк Рютте (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Страны контактной группы по Украине («формат Рамштайн», входят все страны НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии) уже 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время визита в Киев.

«Президент [США Джо] Байден проведет встречу в субботу, 12 октября, с союзниками и, конечно, с Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений [на удары вглубь России]», — сказал он.

Вместе с тем новый глава НАТО заявил, что альянс не может самостоятельно принимать решение о снятии таких ограничений — решение остается за отдельными союзниками. Также Рютте отметил, что НАТО усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории, а также поставить Киеву больше дальнобойных ракет (уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp).

С поддержкой таких поставок выступал, в частности, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг (покинул свой пост 1 октября). По его мнению, снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Рютте после назначения генсеком НАТО заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.

По словам российского президента Владимира Путина, применение западного оружие большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам.