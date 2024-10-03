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Политика ,  
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FA рассказал о превращении Китая в военного тяжеловеса по сравнению с США

FA: оборонная промышленность США не успевает за китайской
Китай стал крупнейшим судостроителем и в разы нарастил производство ракет. Страна выпускает сотни истребителей и десятки кораблей, разработки также идут с большой скоростью. США не могут успеть за такими темпами, пишет FA

Китай сталкивается с экономическими проблемами, однако его расходы на оборону стремительно растут, а в некоторых областях китайская оборонная промышленность существенно опережает американскую, сообщает Foreign Affairs (FA).

Китай быстро разрабатывает и производит системы вооружений, предназначенные для сдерживания США, его оборонная промышленность фактически функционирует, как в военных условиях, пишет издание.

Так, Китай уже догнал Соединенные Штаты по своей способности производить оружие в больших масштабах, отмечает журнал. Он стал крупнейшим в мире судостроителем с большим отрывом превзойдя в этом отношении США: производственные мощности Китая в этом направлении, по данным Foreign Affairs, примерно в 230 раз превышают американские.

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В период с 2021 по начало 2024 года китайские оборонные предприятия произвели более 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей. Также стране удалось удвоить запас ядерных боеголовок и более чем в два раза нарастить запас баллистических и крылатых ракет. Кроме того, Китай разработал новый бомбардировщик-невидимку, передает FA.

За тот же период Китай увеличил число запусков спутников на 50%. Он получает новые системы вооружений в пять-шесть раз быстрее, чем США.

Все это, как утверждает FA, превратило страну в «военного тяжеловеса», в то время как американская оборонка не в состоянии успевать за подобным развитием. Ей не хватает ресурсов и гибкости, кроме того, у нее имеются критические недостатки, пишет журнал.

Оборонная промышленность США переживает рекордный производственный бум в связи с ростом заказов благодаря пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню, но ее будущее остается неопределенным, отмечала в июне газета Financial Times (FT). По мнению опрошенных изданием экспертов, в отрасли произошел резкий скачок финансирования, но это не гарантирует устойчивого, долгосрочного роста, необходимого для обеспечения вооруженных сил США или их партнеров.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай США оборонная промышленность
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