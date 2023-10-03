 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Матвиенко заявила о «трухе в голове» после жалобы губернатора на проверки

Матвиенко объяснила «трухой в голове» штрафы для предприятий на миллиарды рублей
Ставропольский губернатор Владимир Владимиров пожаловался на «никому не нужные» предписания надзорных органов и призвал не давить на местные власти: «Мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Надзорные органы «с двойным упорством» взялись за муниципальные власти после объявленного моратория на проверки бизнеса, заявила на парламентских слушаниях в Совете Федерации председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В Совфеде выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который пожаловался, что на регионы и муниципалитеты оказывается давление с помощью «никому не нужных» предписаний. «Не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями, мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства», — сказал он.

Глава Ставропольского края добавил, что власти вынуждены идти в суд и просить отложить исполнение предписаний, поскольку «нет бюджетной обеспеченности».

После моратория на проверки в отношении бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов они «с двойным упорством» занялись муниципальными властями, «понимая, что и время не то, и денег-то нет», заявила Матвиенко.

Она привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор наложил на предприятие штраф в 18 млрд руб. «Ну у кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть», — сказала Матвиенко, отметив, что из-за такого штрафа предприятие «закрывается, останавливается, [начинается] безработица».

Весной 2022 года правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Читайте на РБК Pro
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Есть ли предел роста: чего инвестору ждать от российского рынка
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше

В правительстве поясняли, что проведение внеплановых проверок допускается только в исключительных случаях, а именно при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента.

В 2023 году плановые проверки, за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, было решено отменить на восемь лет. Решение было принято по поручению президента для снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Валентина Матвиенко Совет Федерации Владимир Владимиров Ставропольский край проверки надзорные органы
Материалы по теме
В Совфеде предложили ввести мораторий на рост арендной платы для бизнеса
Бизнес
В Севастополе начнут штрафовать бизнес за отказ жителям в укрытии
Политика
Аналитики увидели переток расчетов бизнеса в некрупные банки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне Политика, 16:40
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25%, 16:40
Молдавия согласится купить газ у России, «если предложат хорошую цену» Экономика, 16:29
Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году после индексации Экономика, 16:29
Украина внесла три нефтяные компании Китая в список «спонсоров войны» Политика, 16:20
«Финам» сообщил о планах дать российским инвесторам доступ к рынку Египта Инвестиции, 16:17
У россиян изменились претензии к своему жилью Недвижимость, 16:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россиянка в 16 лет разгромила Павлюченкову на крупном турнире в Пекине Спорт, 16:12
Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Харькове Политика, 16:07
Аналитики Уолл-стрит предупредили о рисках для акций от повышения ставок Инвестиции, 16:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:00
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 15:56
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 15:55
Костомаров с помощью протеза руки написал первое слово Спорт, 15:53