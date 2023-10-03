Матвиенко объяснила «трухой в голове» штрафы для предприятий на миллиарды рублей

Матвиенко заявила о «трухе в голове» после жалобы губернатора на проверки

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров пожаловался на «никому не нужные» предписания надзорных органов и призвал не давить на местные власти: «Мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства»

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Надзорные органы «с двойным упорством» взялись за муниципальные власти после объявленного моратория на проверки бизнеса, заявила на парламентских слушаниях в Совете Федерации председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В Совфеде выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который пожаловался, что на регионы и муниципалитеты оказывается давление с помощью «никому не нужных» предписаний. «Не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями, мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства», — сказал он.

Глава Ставропольского края добавил, что власти вынуждены идти в суд и просить отложить исполнение предписаний, поскольку «нет бюджетной обеспеченности».

После моратория на проверки в отношении бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов они «с двойным упорством» занялись муниципальными властями, «понимая, что и время не то, и денег-то нет», заявила Матвиенко.

Она привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор наложил на предприятие штраф в 18 млрд руб. «Ну у кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть», — сказала Матвиенко, отметив, что из-за такого штрафа предприятие «закрывается, останавливается, [начинается] безработица».

Весной 2022 года правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

В правительстве поясняли, что проведение внеплановых проверок допускается только в исключительных случаях, а именно при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента.

В 2023 году плановые проверки, за исключением объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, было решено отменить на восемь лет. Решение было принято по поручению президента для снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.