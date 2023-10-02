 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Чувашии после проверки прокуратуры уволился глава Минтранса

Николаев: глава Минтранса Чувашии подал в отставку по собственному желанию
Владимир Осипов
Владимир Осипов (Фото: id713714091 / VK)

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов подал заявление об отставке, сообщил глава республики Олег Николаев, отметив, что отставка принята.

«Принял прошение министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова об отставке. <…> Уверен, следственные органы разберутся в деталях допущенных нарушений, дадут объективную оценку, вынесут все решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», — написал глава региона.

Николаев поблагодарил Осипова за работу и перечислил его основные достижения на посту главы Минтранса региона: разработка паспорта КРТИ, запуск больших и малых проектов развития дорожной сети, «ликвидация грунтовых разрывов между муниципалитетами».

В конце сентября 2023 года прокуратура Чувашии выявила 555 нарушений в сфере реализации национальных и региональных проектов. В ведомстве отметили риски для программы «Региональная и местная дорожная сет», на которую было выделено из бюджета 4,6 млрд руб., кассовое исполнение на 31 августа составило менее 50% — порядка 2,2 млрд руб.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что по инициативе прокуратуры Чувашии в рамках уголовного дела о строительстве дорог в регионе прошли обыски в Минтрансе и Минфине региона. В мероприятиях приняли участие сотрудники сразу нескольких правоохранительных органов.

Теги
Минтранс Чувашия Олег Николаев отставка коррупция
Материалы по теме
Главу минтранса Хакасии арестовали за взятку
Политика
Собравшегося на военную операцию мэра Печоры арестовали по делу о взятке
Политика
По делу о коррупции в Росгвардии на ₽227 млн задержали директора завода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Пушилин допустил новое наступление ВСУ в октябре Политика, 13:07
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
Британские истребители Typhoon прибыли в Польшу Политика, 13:00
Глава Melon Fashion Group — о том, может ли в России появиться своя Zara Стиль, 12:54
Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19 Технологии и медиа, 12:49
Глава ХМАО отказалась «строить дворцы для бездомных животных» Общество, 12:47
Уехавший в США боксер Сергей Ковалев пожаловался на угон Mercedes Спорт, 12:45
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник Общество, 12:41
Глава Якутии после переизбрания решил сменить руководителя правительства Политика, 12:36
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 12:34
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Власти не поддержали идею госрегулирования цен на электронику и одежду Политика, 12:31
Что такое забота о себе — отвечает психолог из Бельгии Pro, 12:27
Как заводские цеха Челябинска вошли в топ-10 промышленных арт-объектов РБК+, 12:25