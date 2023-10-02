В Чувашии после проверки прокуратуры уволился глава Минтранса

Владимир Осипов (Фото: id713714091 / VK)

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов подал заявление об отставке, сообщил глава республики Олег Николаев, отметив, что отставка принята.

«Принял прошение министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова об отставке. <…> Уверен, следственные органы разберутся в деталях допущенных нарушений, дадут объективную оценку, вынесут все решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», — написал глава региона.

Николаев поблагодарил Осипова за работу и перечислил его основные достижения на посту главы Минтранса региона: разработка паспорта КРТИ, запуск больших и малых проектов развития дорожной сети, «ликвидация грунтовых разрывов между муниципалитетами».

В конце сентября 2023 года прокуратура Чувашии выявила 555 нарушений в сфере реализации национальных и региональных проектов. В ведомстве отметили риски для программы «Региональная и местная дорожная сет», на которую было выделено из бюджета 4,6 млрд руб., кассовое исполнение на 31 августа составило менее 50% — порядка 2,2 млрд руб.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что по инициативе прокуратуры Чувашии в рамках уголовного дела о строительстве дорог в регионе прошли обыски в Минтрансе и Минфине региона. В мероприятиях приняли участие сотрудники сразу нескольких правоохранительных органов.