ФСБ: житель Владивостока задержан по подозрению в передаче Киеву данных о военных объектах

ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в передаче данных Украине

По версии следствия, житель Владивостока собирал и передавал Киеву данные о военной инфраструктуре Приморского края. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по делу о госизмене

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Федеральная служба безопасности задержала жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах. Об этом говорится в сообщения Центра общественных связей службы, поступившем в РБК.

«Пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — заявило ведомство.

Житель Владивостока, «действуя по заданию украинской военной разведки», собирал и передавал ее представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края, пояснила ФСБ. Ведомство считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Киев может использовать эти данные против России.

Следственное управление службы возбудило дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК), задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

После начала военной операции России на Украине ФСБ неоднократно сообщала о задержанных по подозрению в сотрудничестве с Украиной россиянах.

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Так, накануне, 13 сентября, ФСБ по подозрению в госизмене задержала топ-менеджера авиазавода, проживавшего в Подмосковье. По данным службы, у него был допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно». Задержанный сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, а затем передал их гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, считает ФСБ.

Против него также завели дело по статье о государственной измене.