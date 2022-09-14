ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в передаче данных Украине
Федеральная служба безопасности задержала жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах. Об этом говорится в сообщения Центра общественных связей службы, поступившем в РБК.
«Пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — заявило ведомство.
Житель Владивостока, «действуя по заданию украинской военной разведки», собирал и передавал ее представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края, пояснила ФСБ. Ведомство считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Киев может использовать эти данные против России.
Следственное управление службы возбудило дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК), задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
После начала военной операции России на Украине ФСБ неоднократно сообщала о задержанных по подозрению в сотрудничестве с Украиной россиянах.
Так, накануне, 13 сентября, ФСБ по подозрению в госизмене задержала топ-менеджера авиазавода, проживавшего в Подмосковье. По данным службы, у него был допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно». Задержанный сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, а затем передал их гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, считает ФСБ.
Против него также завели дело по статье о государственной измене.