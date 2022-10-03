Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
В Севастополе в здание попала запущенная бездомным сигнальная ракета Общество, 14:54
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 14:52
Военные заявили о вклинившихся в оборону танках ВСУ в Херсонской области Политика, 14:50
Боснийский легионер «Ростова» отказался играть против сборной России Спорт, 14:47
В Думе допустили отказ от таможни на границе с Донбассом в ближайшие дни Политика, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Почему в самолете вредно брызгать термальной водой на кожу Pro, 14:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона Политика, 14:36
«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм» Бизнес, 14:29
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 14:29
В России начались продажи бюджетного смартфона Xiaomi c тройной камерой Life, 14:29
В ЛНР заявили о попадании ВСУ в «огневой мешок» после перехода границы Политика, 14:28
Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2» Спорт, 14:19
Замерли в ожидании: что происходит с арендой жилья в Москве Недвижимость, 14:11
Политика ,  
0 

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России

Литва вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
Литва считает недавние действия и высказывания Рябоконя, в том числе о событиях 1991 года в Вильнюсе, несовместимыми со статусом дипломата. В МИД России пообещали ответить на высылку
Сергей Рябоконь
Сергей Рябоконь (Фото: lithuania.mid.ru)

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщается на сайте МИД республики.

Как пояснили в ведомстве, «компетентные органы предоставили информацию», на основе которой был сделан вывод, что «недавние действия и заявления Сергея Рябоконя не совместимы со статусом дипломата и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Представителю посольства России в Литве был также выражен протест относительно решения присоединить ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Четыре страны Евросоюза запретили въезд для россиян
Политика
Фото:Сергей Степанов / РИА Новости

В российском МИДе пообещали ответить на высылку временного поверенного. «Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — заявили «РИА Новости» в министерстве.

Временный поверенный возглавляет российскую дипмиссию с апреля. Тогда Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, выслала ее посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

В конце августа Литва выразила России протест из-за заявлений Рябоконя о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Как заявили в МИД республики, высказывания дипломата умаляют значимость событий в литовской столице и выглядят «циничным искажением исторических фактов».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

Речь идет об ответе Рябоконя на предложение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Тот предложил опрашивать россиян, прибывающих в республику и другие страны Балтии, об их позиции относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым».

Дипломат на это отметил, что Москва могла бы ввести для литовцев ответные меры: «Их можно тоже спрашивать на границе, литовцев тех же самых: что вы думаете о событиях 13 января? Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?» По утверждению Рябоконя, к столкновениям у телецентра в Вильнюсе привели антиконституционные требования Литвы отделиться от СССР, после чего литовская сторона устроила провокации, которые привели к жертвам.

Литва выразила протест России из-за слов дипломата о событиях 1991 года
Политика
Люди стоят перед танком в Вильнюсе,&nbsp;13 января 1991 года

Литва провозгласила свою независимость в марте 1990 года, однако Госсовет СССР признал ее только в сентябре 1991-го. До этого, в январе того же года, между советскими военными и сторонниками независимости республики произошли столкновения, наиболее известные — у вильнюсской телебашни 11–13 января. Тогда советские военные при поддержке группы «Альфа» штурмовали телецентр. Погибли 14 сторонников независимости Литвы, около 700 человек пострадали.

Власти республики считают, что людей убили советские солдаты. Участники событий с советской стороны заявляли, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Литва высылка дипломатов
Материалы по теме
Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией и усилила погранконтроль
Политика
Посольство сообщило об угрозе для контактов людей из-за запретов Эстонии
Политика
МИД Польши вызвал российского посла после присоединения новых регионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter