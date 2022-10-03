Литва считает недавние действия и высказывания Рябоконя, в том числе о событиях 1991 года в Вильнюсе, несовместимыми со статусом дипломата. В МИД России пообещали ответить на высылку

Сергей Рябоконь (Фото: lithuania.mid.ru)

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщается на сайте МИД республики.

Как пояснили в ведомстве, «компетентные органы предоставили информацию», на основе которой был сделан вывод, что «недавние действия и заявления Сергея Рябоконя не совместимы со статусом дипломата и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Представителю посольства России в Литве был также выражен протест относительно решения присоединить ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В российском МИДе пообещали ответить на высылку временного поверенного. «Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — заявили «РИА Новости» в министерстве.

Временный поверенный возглавляет российскую дипмиссию с апреля. Тогда Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, выслала ее посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

В конце августа Литва выразила России протест из-за заявлений Рябоконя о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Как заявили в МИД республики, высказывания дипломата умаляют значимость событий в литовской столице и выглядят «циничным искажением исторических фактов».

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Речь идет об ответе Рябоконя на предложение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Тот предложил опрашивать россиян, прибывающих в республику и другие страны Балтии, об их позиции относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым».

Дипломат на это отметил, что Москва могла бы ввести для литовцев ответные меры: «Их можно тоже спрашивать на границе, литовцев тех же самых: что вы думаете о событиях 13 января? Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?» По утверждению Рябоконя, к столкновениям у телецентра в Вильнюсе привели антиконституционные требования Литвы отделиться от СССР, после чего литовская сторона устроила провокации, которые привели к жертвам.

Литва провозгласила свою независимость в марте 1990 года, однако Госсовет СССР признал ее только в сентябре 1991-го. До этого, в январе того же года, между советскими военными и сторонниками независимости республики произошли столкновения, наиболее известные — у вильнюсской телебашни 11–13 января. Тогда советские военные при поддержке группы «Альфа» штурмовали телецентр. Погибли 14 сторонников независимости Литвы, около 700 человек пострадали.

Власти республики считают, что людей убили советские солдаты. Участники событий с советской стороны заявляли, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.