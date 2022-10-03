«Коммерсантъ» узнал о нехватке кадров для БАМа из-за военной операции
РЖД опасается потенциальных кадровых потерь у подрядчиков, задействованных в модернизации БАМа и Транссиба. Об «Коммерсанту» сообщил источник, знакомый с материалами компании, подготовленными к совещанию у вице-премьера Андрея Белоусова, которое состоялось 29 сентября.
По оценкам РЖД, подрядчики могут лишиться из-за мобилизации до 60% рабочей силы, в том числе дефицитных узкоквалифицированных специалистов, задействованных в работе на Восточном полигоне. В компании подсчитали, что сейчас подрядные организации получили более 900 повесток, при этом в первую очередь призывают людей с дефицитными профессиями — например, механизаторов, машинистов строительной техники, электромонтеров, мостовиков.
Восточный полигон — это крупный инфраструктурный проект РЖД, целью которого является модернизация «узких мест» на железных дорогах Дальнего Востока и Забакальского края. Модернизация инфраструктуры подразумевает в том числе строительство тоннелей и мостов, а также модернизацию энергетической инфраструктуры, следует из описания проекта на сайте РЖД.
Более 330 человек уже были мобилизованы, еще часть сотрудников в подрядных организациях из-за объявленной мобилизации не вышла на работу. В частности, 12 регионов запретили военнообязанным выезд за пределы региона или города — в том числе Дагестан, Татарстан, Якутия, Северная Осетия, Амурская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Самарская, Смоленская, Челябинская и Тверская области.
Компания попросила вице-премьера оказать содействие в организации брони для дефицитных кадров, чтобы не срывать сроки стройки. В секретариате Андрея Белоусова от комментариев «Коммерсанту» отказались, в секретариате курирующего стройку вице-премьера Марата Хуснуллина газете сообщили, что мобилизацию не комментируют.
РБК также направил запросы в Минстрой и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Всего, как ранее сообщало ОАО РЖД, на Восточном полигоне сейчас работают 13,5 тыс. человек, однако, по словам собеседника «Коммерсанта», потребность в кадрах в 2030 году выросла до 30 тыс. человек.
Проект «Восточный полигон» РЖД реализует с 2013 года, цель модернизации железнодорожных путей — обеспечить расширение грузовых потоков российских потоков на восток.
Ранее четверка ведущих деловых объединений (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата) и государственная Корпорация МСП направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили дать отсрочку от частичной мобилизации определенной доле работников любых компаний независимо от их отраслевой принадлежности.
Правительство уже подготовило первый пакет мер для урегулирования сложностей, которые возникли у малого бизнеса и ИП, «отработан и проходит финальную стадию согласования», сообщал секретариат Белоусова.