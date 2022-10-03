Комитет Совфеда поддержал проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Совет Федерации рассмотрит на заседании 4 октября закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, следует из расписания заседания. Как уточняет «РИА Новости», бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон.

Документ, согласно которому участникам специальной военной операции на Украине могут предоставить кредитные каникулы на срок несения службы, был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 28 сентября.

Согласно законопроекту обязательства мобилизованных граждан приостанавливаются на срок, не превышающий срок военной службы заемщика, или предусматривают уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Кредитные каникулы также предусмотрены для «лиц, находящихся на иждивении» у мобилизованных, то есть несовершеннолетних членов семьи, инвалидов первой или второй группы. Если заемщик погибает во время службы, предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. В тот же день Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансвовым организациям давать отсрочки по ссудам, уменьшать их величину на срок мобилизации или разработать специальные программы реструктуризации кредитов. Такие реструктуризации банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение платежеспособности и кредитной истории клиентов.