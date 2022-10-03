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Заведующий отделом Эрмитажа сообщил об увольнении и отъезде из России

Завотделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился и уехал из России
Завотделом современного искусства Эрмитажа с марта не участвует в деятельности музея. Он принял окончательное решение уволиться после интервью директора о том, что война — это «кровь и убийство», но и «самоутверждение нации»
Дмитрий Озерков
Дмитрий Озерков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что уволился и уехал из страны. Когда именно это произошло, он не уточнил. Искусствовед проработал в музее 22 года.

По словам Озеркова, намерение покинуть должность появилось у него после начала военной операции на Украине 24 февраля, а окончательное решение было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков. По его словам, он с начала марта не участвует в деятельности музея и передал часть коллекции, за которую отвечал, своим коллегам.

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Озерков также покинул посты куратора программы «Искусство и наука» в университете ИТМО, арт-директора галереи цифрового искусства «Цифергауз» и другие проекты, и вышел из комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Интервью Пиотровского «Российской газете», которое стало поводом для увольнения Озеркова, вышло в конце июня. Тогда директор Эрмитажа заявил, что Россия «перешла в другое время» и совершает «великие глобальные преобразования»; сказал, что «все мы милитаристы и имперцы», а война, с одной стороны, — это «кровь и убийство», а с другой — самоутверждение нации и людей. Тогда же он коснулся темы «атаки» на Россию в сфере культуры, начавшейся из-за военной операции на Украине.

Ряд российских деятелей культуры выступили против боевых действий на Украине и были вынуждены покинуть страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце февраля назвал такую позицию неприемлемой и призвал живущих за границей людей, которые осуждают военную операцию, вернуться в Россию и «поработать на ее благо». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле говорил, что не считает врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей относительно Украины. Однако позже, в сентябре, Песков заявил, что некоторые российские деятели культуры запятнали свою репутацию неприемлемыми заявлениями и им «с нами не по пути».

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