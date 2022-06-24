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Военная операция на Украине ,  
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Директор Эрмитажа сравнил войну с «самоутверждением нации»

Пиотровский заявил, что война это всегда «кровь и убийство», однако также это самоутверждение нации. По его словам, Россия «отступала, отступала», но сейчас «сделан поворот», и «по-другому уже было нельзя»
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

С одной стороны, война это «кровь и убийство», а с другой — самоутверждение нации и людей, заявил в интервью «Российской газете» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отвечая на вопрос об отношении и восприятии войны в истории российской культуры.

«С отношением к военным действиям тоже все не так просто. С одной стороны, война это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей, самоутверждение нации. Каждый человек хочет самоутвердиться. И в своей позиции по отношению к войне несомненно самоутверждается», — заявил он.

По его словам, сейчас наша страна «перешла в другое время» и совершает «великие глобальные преобразования». «Мы отступали, отступали, теперь не отступаем. Сделан поворот. И уже ясно, что окончательный. Все было начато в 2014-м в Крыму. Крым создал ситуацию, когда по-другому уже было нельзя, надо было разворачиваться», — заявил директор Эрмитажа.

В то же время, продолжил Пиотровский, все в России являются в разной степени «милитаристами и имперцами». Он также указал, что какая бы не была ситуация, человек всегда должен быть со своей страной.

Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине ряд деятелей культуры выступили против ее проведения. В частности, военные действия призвали остановить лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, писатель Борис Акунин, литературный критик Галина Юзефович, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин и другие.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее говорил, что позиция деятелей культуры, которые осуждают российскую военную операцию на Украине, неприемлема. По его словам, такие люди родились «с золотой ложкой во рту» и проживают за границей. Политик призвал их вернуться в Россию и «поработать на ее благо», а не «транжирить» деньги родителей.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что не считает врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине и покинул Россию. «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — говорил он в начале апреля.

Он также указывал, что в Кремле слышат мнение тех россиян, кто не согласен с проведением военной операции на Украине, однако, по словам Пескова, таких «все-таки меньшинство».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Михаил Пиотровский Эрмитаж Военная операция на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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