Зеленский назначил Данилова вместо Данилюка на пост главы СНБО

Алексей Данилов ранее был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Александр Данилюк подал в отставку с поста главы СНБО в конце сентября, объяснив решение тем, что ему не интересны «подковерные игры»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Ранее Данилов занимал пост заместителя секретаря СНБО.

Ранее совет возглавлял бывший министр финансов Украины Александр Данилюк. Он написал заявление об отставке 27 сентября, позднее Зеленский подписал соответствующий указ.

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