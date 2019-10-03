Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики

Депутаты утвердили главой региона Казбека Кокова, отец которого Валерий руководил Кабардино-Балкарией в 1992–2005 годах

Казбек Коков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Парламент Кабардино-Балкарии избрал главой республики Казбека Кокова, с осени прошлого года руководившего республикой в качестве временно исполняющего обязанности ее главы. Постановление об избрании размещено на сайте парламента Кабардино-Балкарии.

«Избрать главой Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича сроком на пять лет. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в документе.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Казбека Кокова врио главы Кабардино-Балкарской Республики. Отец Казбека Валерий Коков руководил регионом в 1992–2005 годах. Напомнив об этом, Путин во время встречи с Казбеком Коковым назвал его отца эффективным руководителем и очень надежным товарищем.

Казбек Коков до назначения врио главы Кабардино-Балкарии несколько лет (2013–2018) занимал пост советника управления президента России по внутренней политике, а до этого работал заместителем министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии.