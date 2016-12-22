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США вышли из протокола о выполнении решений Международного суда ООН
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США вышли из протокола о выполнении решений Международного суда ООН
Политика, 21:24
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США вышли из протокола о выполнении решений Международного суда ООН
США не придется выступать ответчиком в Международном суде по иску Палестины, оспаривающей перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Вашингтон просто вышел из протокола, обязывающего решать такие споры в суде ООН
Джон Болтон (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп решил выйти из опционального протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции в Международном суде ООН. Об этом сообщает Reuters.

Протокол устанавливает, что подписавшие его страны обязуются решать споры, касающиеся исполнения Венской конвенции, в суде ООН. Ранее палестинские власти оспорили в Международном суде перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Палестина посчитала, что США нарушили Венскую конвенцию от 1961 года в связи с особым статусом Иерусалима, и попросила суд «обязать Соединенные Штаты отозвать свою дипломатическую миссию из Иерусалима».

По словам Болтона, выход из протокола связан именно с иском Палестины. «Это в связи с иском, оспаривающим перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, поданным так называемым государством Палестина», — сказал Болтон, отметив, что США в этом иске названы ответчиком.

Он подчеркнул, что США не выходят из самой Венской конвенции, и призвал всех других подписантов соблюдать взятые на себя обязательства.

США и до этого признавали юрисдикцию Международного суда лишь частично. В 2008 году в штате Техас казнили уроженца Мексики Эрнесто Меделина, обвиненного в двойном убийстве. Меделине не позволили сообщить о своем аресте представителям консульства Мексики, что в суде ООН было признано нарушением Венской конвенции. Приговор, соответственно, был признан недействительным. Верховный суд США, впрочем, постановил, что решение суда ООН не обязательно к исполнению на территории Штатов.

В 2018 году Международный суд ООН обязал США снять часть санкций с Ирана, связанных с поставками гуманитарной помощи Тегерану, из-за нарушения договора о дружбе между странами, подписанного еще в 1955 году. Глава Госдепа США Майк Помпео счел решение суда ООН вмешательством в американскую политику. Он ничего не сказал о его исполнении, отметив, что в санкционном режиме против Ирана и так есть исключения, касающиеся поставок гуманитарной помощи.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Палестина , Международный суд , Иерусалим
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