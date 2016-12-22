Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

Поводом для иска послужило решение Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Палестина считает, что таким образом Штаты нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях

Дочь президента США Иванка Трамп у американского посольства в Иерусалиме (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Власти Палестины подали жалобу в Международный суд ООН на Соединенные Штаты в связи с решение президента Дональда Трампа перенести посольство страны в Иерусалим, сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

В жалобе Палестина указывает, что Вашингтон нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года в связи с особым статусом Иерусалима и просит суд «обязать Соединенные Штаты отозвать свою дипломатическую миссию из Иерусалима».

Международный суд ООН — это судебный орган Организации Объединенных Наций для разрешения споров между странами. Палестина не является членом ООН, однако в 2012 году она была признана Генеральной Ассамблеей организации государством-наблюдателем.

США официально перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая. Израиль приветствовал это решение и призвал другие страны последовать примеру Вашингтона. Палестина и другие государства арабского мира выступили против такого решения. В ответ в секторе Газа начались массовые беспорядки, где в столкновениях погибли более 50 человек.