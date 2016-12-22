Путин увидел в политике США «типичную ошибку любой империи»

По мнению президента России, Соединенные Штаты, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, «пилят сук, на котором сидят»

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Проводящаяся США политика санкций подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте, считает президент Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

О роли американской нацвалюты в мировой экономике Путин высказался, отвечая на вопрос о планах Евросоюза по обходу санкций США против Ирана. Европа не намерена отказываться от исполнения иранской ядерной сделки «и видит в этом, так же как и мы, элемент стабильности в мировых делах, в мировой политике», считает президент. «Европа в связи с этими обстоятельствами думает о новых возможностях по организации расчетов помимо доллара, что, кстати говоря, подрывает сам доллар», — отметил Путин.​ По его словам, подрыв доверия к американской валюте как к универсальному инструменту — это «колоссальная стратегическая ошибка». «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, мне удивительно», — сказал он.

«Типичная ошибка любой империи — когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, так сильно, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет, — заявил Путин. — Ан нет! Они наступают рано или поздно».

В конце сентября Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — оставшиеся участники ядерной сделки с Ираном — договорились создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Евросоюз создаст юридическое лицо, с которым будут проводиться законные финансовые сделки с Ираном.

На фоне выхода США из ядерной сделки в Евросоюзе звучали предложения по укреплению автономности Европы. Глава МИД Германии Хайко Маас, в частности, выступал за создание независимых от США платежных каналов — Европейского валютного фонда и независимой SWIFT-системы.