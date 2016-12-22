Комитеты Совета Федерации поддержат пенсионную реформу

Профильный комитет Совета Федерации — по социальной политике — рекомендует к принятию законопроект о пенсионной реформе. Проект заключения комитета есть у РБК.
В документе отмечается, что принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение, в нем учтены предложения президента по смягчению реформы, высказанные им 29 августа в ходе обращения в прямом эфире. «Его принятие обусловлено необходимостью соблюдения баланса трудовых ресурсов и формирования финансово устойчивой пенсионной системы, позволяющей обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения выше инфляции», — заключили сенаторы.
Они отметили, что принятие Федерального закона не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета и Пенсионного фонда.
Также закон поддержали правовое управление аппарата верхней палаты и комитет по бюджету и финансовым рынкам. В управлении заключили, что рассматриваемый закон соответствует Конституции и согласуется с системой федерального законодательства (заключение есть у РБК). Аппарат палаты не обнаружил в документе коррупциогенных факторов.
В понедельник, 1 октября, РБК опубликовал исследование Левада-центра о связи участия россиян в выборах с пенсионной реформой. Две трети опрошенных заявили, что изменение пенсионного законодательства никак не повлияло на их решение голосовать или не голосовать. При этом противники реформы в основном решили бойкотировать выборы, отмечается в исследовании.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представители палаты будут «пристально следить» за обсуждением пенсионной реформы в обществе и рассмотрят все конструктивные предложения по этому поводу. Она назвала предложенные президентом меры по смягчению реформы «реакцией на запросы общества, которые были высказаны в ходе дискуссий в разных форматах по изменению в пенсионное законодательство».
Пленарное заседание верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за закон, состоится в среду, 3 октября. Днем ранее пенсионную реформу обсудят на закрытом от прессы совете палаты. Отзывы на реформу готовят несколько комитетов Совфеда.
Пенсионная реформа
Правительство сообщило о повышении пенсионного возраста 14 июня и связало его с дефицитом бюджета российского Пенсионного фонда. Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. Реформа предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).
В конце августа Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин вместо восьми на пять лет — до 60 лет. Всего президент предложил восемь поправок, в том числе введение административной или уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, уменьшение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию.
В ходе голосования в Думе пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия»; КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против либо воздержались.
26–27 сентября Дума приняла законопроект о реформе во втором и третьем чтениях уже с учетом президентских поправок.