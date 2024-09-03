СК попросил арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом

Следственный комитет попросил арестовать Муминджанова, подозреваемого в получении взятки на сумму более ₽20 млн при поставках обмундирования в зону военной операции и на другие цели. Заседание по его делу начнется в 17:30 мск

Валерий Муминджанов (Фото: Минобороны России)

Следственный комитет попросил 235-й гарнизонный военный суд арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, подозреваемого в получении взятки на 20 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что заседание по избранию генерал-майору меры пресечения начнется в 17:30.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Муминджанова уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Оно было заведено после его работы на предыдущей должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Муминджанову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, на прежней должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб. Муминджанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн руб. «за совершение указанного содействия».

Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется». Генерал-майора задержали и этапировали в Москву.