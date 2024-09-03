СК попросил арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом
Следственный комитет попросил 235-й гарнизонный военный суд арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, подозреваемого в получении взятки на 20 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.
Там уточнили, что заседание по избранию генерал-майору меры пресечения начнется в 17:30.
Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Муминджанова уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Оно было заведено после его работы на предыдущей должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Муминджанову грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, на прежней должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб. Муминджанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн руб. «за совершение указанного содействия».
Следователи нашли у Муминджанова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется». Генерал-майора задержали и этапировали в Москву.
Муминджанову 55 лет, он родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора он получил девять лет назад, в 2015 году.
В разные годы своей военной карьеры Муминджанов обучался в Горьковском высшем военном училище тыла им. Баграмяна и Военной академии Генштаба. С 1996 по 1997 год он был начальником вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии в Воронеже, после чего год занимал аналогичную должность в 10-й танковой дивизии в Богучаре, а после — еще три года в той же 20-й армии в Воронеже.
В 2001–2003 годах Муминджанов был начштаба тыла 20-й армии, а в 2014 году занял должность замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России по ресурсному обеспечению, писал «Хронос» со ссылкой на энциклопедию «Воронежская губерния».
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