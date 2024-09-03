СБУ заявила о разоблачении агентов, готовивших покушение на Гордона
На Украине разоблачили агентурную сеть, которую координировал бывший нардеп от Партии регионов, готовившую покушение на журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иностранным агентом), сообщили в пресс-службе СБУ. Имя депутата там не назвали.
По данным ведомства, агентурная сеть состояла из четырех человек, они «занимались разведывательной и диверсионной работой» на Украине. В их планы в том числе входили серия подрывов на железнодорожных путях и ликвидация украинских деятелей, среди которых — Гордон. По версии СБУ, сеть контролировалась ФСБ.
Четырех человек, в том числе бывшего нардепа, задержали, им предъявили обвинения по ст. 111 (госизмена), ст. 113 (диверсия) и ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. У подозреваемых изъяли средства связи и электронные устройства «с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России», отметили в СБУ.
РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.
В России в отношении его возбуждено дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282), а также о «распространении заведомо ложной информации» о действиях российских военных (п. «а» ч. 2 ст. 207.3). МВД дважды объявляло его в розыск. В июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.
ФСБ регулярно сообщает о задержании в России граждан, сотрудничающих с СБУ. 19 августа сотрудники спецслужбы задержали в ЛНР россиянина, которого, предположительно, завербовали в 2022 году на Украине «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России. Против него завели уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством — ст. 275.1 Уголовного кодекса, ведется следствие.
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