Военный суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам

Дмитрий Гордон с 2022 года объявлен Россией в международный розыск

Дмитрий Гордон (внесён в России в реестр террористов и экстремистов и признан иноагентом) (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр иноагентов в России) к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и распространение фейков об армии, сообщает ТАСС.

Суд в целом согласился с требованиями прокуратуры. Обвинитель просил, чтобы Гордон первые пять лет провел в тюрьме, а остальной срок в колонии общего режима. По решению суда в случае задержания украинский журналист проведет в тюрьме первые три года.

Всего следователи вменяли Гордону нарушение четырех статей Уголовного кодекса. Речь шла в том числе о призывах нанести ядерный удар по территории России, убить Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В июле Гордон был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.

Дмитрий Гордон — уроженец Киева. Он начинал работу в различных украинских изданиях, а с 1996 года являлся ведущим телепрограммы «В гостях у Дмитрия Гордона», в которую приглашал различных известных людей. В 2010-ом создал интернет-проект «Гордон», избирался в Киевскую городскую раду.

В различные годы в программах Гордона принимали участие Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ирина Роднина, Иосиф Кобзон.