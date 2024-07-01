 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военный суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Гордон с 2022 года объявлен Россией в международный розыск
Дмитрий Гордон&nbsp;(внесён в России в реестр террористов и экстремистов и признан иноагентом)
Дмитрий Гордон (внесён в России в реестр террористов и экстремистов и признан иноагентом) (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр иноагентов в России) к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и распространение фейков об армии, сообщает ТАСС.

Суд в целом согласился с требованиями прокуратуры. Обвинитель просил, чтобы Гордон первые пять лет провел в тюрьме, а остальной срок в колонии общего режима. По решению суда в случае задержания украинский журналист проведет в тюрьме первые три года.

Всего следователи вменяли Гордону нарушение четырех статей Уголовного кодекса. Речь шла в том числе о призывах нанести ядерный удар по территории России, убить Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В июле Гордон был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.

Призывы убить Путина и Лукашенко стали причиной дела против Гордона
Политика
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон — уроженец Киева. Он начинал работу в различных украинских изданиях, а с 1996 года являлся ведущим телепрограммы «В гостях у Дмитрия Гордона», в которую приглашал различных известных людей. В 2010-ом создал интернет-проект «Гордон», избирался в Киевскую городскую раду.

В различные годы в программах Гордона принимали участие Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ирина Роднина, Иосиф Кобзон.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Дмитрий Гордон суд
Материалы по теме
Призывы убить Путина и Лукашенко стали причиной дела против Гордона
Политика
Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск по новому делу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Суперкомпьютер повысил шансы на поражение Франции в 1/8 финала Евро Спорт, 16:51
Касаткина стартовала на Уимблдоне с разгромной победы Спорт, 16:50
Акции зоомагазина Chewy взлетели после раскрытия доли Roaring Kitty Инвестиции, 16:45
В АТОР объяснили массовые задержки рейсов в аэропорту Антальи Общество, 16:44
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсах РБК и МТС Банк, 16:40
Два сына священника из Липецка признались в желании вступить в ВСУ Политика, 16:32
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья Недвижимость, 16:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских дрона Политика, 16:23
Германия и США продают конфискованные биткоины. Сколько еще у них монет Крипто, 16:22
Кадровый запрос: почему растет престиж рабочих профессий Национальные проекты, 16:21
Военный суд заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам Политика, 16:20
«Локомотив» объявил об уходе экс-вратаря сборной России Гилерме Спорт, 16:19
В Петербурге предложили запретить оставлять собак на привязи у магазина Общество, 16:12
Обвинение потребовало для журналиста Гордона 14 лет заключения Политика, 16:11