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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Мирный житель поселка Дубовое Белгородского района Белгородской области ранен в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор.

В поселке также загорелись два дома и четыре автомобиля, а в поселке Майский — один дом. Пожарные уже все потушили. Кроме того, в Дубовом в пяти многоквартирных домах разбиты окна, повреждены фасады и еще четыре машины. В Майском также выбиты окна и поврежден забор одного дома и два автомобиля.

Утром 2 сентября губернатор сообщил, что в Белгороде зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты в результате обстрела. Гладков уточнил, что в городе также выбиты окна в двух частных домах, посечены фасады и кровли. Поврежден один легковой автомобиль.

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Накануне, 1 сентября, при обстреле Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщал губернатор. В 14 многоквартирных домах выбило стекла, осколками поврежден 21 автомобиль. Кроме того, повреждены восемь частных домов.

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ВСУ Белгород Вячеслав Гладков пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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