В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных и южных областях Украины. О взрывах в Киевской области и Николаеве сообщают местные власти

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В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации. Также о взрывах в городе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он обещал рассказать о последствиях позже.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины, включая восточные и южные области.

В ночь на 2 сентября о серии взрывов в Киеве сообщали глава городской военной администрации Сергей Попко и мэр Виталий Кличко. По словам последнего, в Шевченковском районе после серии взрывов возник пожар на одном из предприятий, пострадали два человека, одного госпитализировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.