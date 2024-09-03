В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы
В Киевской области слышны взрывы, работает ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации. Также о взрывах в городе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он обещал рассказать о последствиях позже.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины, включая восточные и южные области.
В ночь на 2 сентября о серии взрывов в Киеве сообщали глава городской военной администрации Сергей Попко и мэр Виталий Кличко. По словам последнего, в Шевченковском районе после серии взрывов возник пожар на одном из предприятий, пострадали два человека, одного госпитализировали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.