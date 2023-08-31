Боррель призвал подготовить ЕС к вступлению в него 10 стран

Жозеп Боррель заявил о необходимости подготовки ЕС к вступлению в него 10 стран

По словам Борреля, ЕС должен быть готов к вступлению 10 государств, но и им нужно приготовиться и выполнить нужные условия. Ранее глава Евросовета говорил, что союзу и кандидатам в него нужна «четкая цель» — расширение к 2030 году

Жозеп Боррель (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Евросоюзу следует подготовиться к расширению, в него могут вступить десять новых членов, заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран ЕС, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пресс-конференция транслировалась на сайте Дипломатической службы ЕС.

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — сказал он.

Он выразил уверенность, что членами станут западнобалканские страны и Украина, им также предстоит подготовиться к этому. По его словам, военные действия на Украине «ускорили процесс расширения» ЕС, однако стране будет нужно много помощи.

На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся: Турция (с 1999 года);

Северная Македония (2005);

Черногория (2010);

Сербия (2019);

Албания (2014);

Босния и Герцеговина (2022);

Молдавия (2022);

Украина (2022). Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и частично признанная Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

28 августа председатель Евросовета Шарль Мишель в речи на стратегическом форуме в Словении заявил, что ЕС и кандидаты в него должны поставить для себя «четкую цель» и быть готовыми к расширению к 2030 году.

«Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен будет включать наши общие цели. Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Это придаст импульс реформам. Это придаст преобразующий импульс реформам и вызовет интерес, инвестиции и лучшее взаимопонимание, а также побудит нас всех к совместной работе», — сказал он.

В числе стран, которые в качестве членов будет приветствовать Евросоюз, он назвал балканские страны, Украину и Молдавию (в отношении них было сказано, что ЕС выступил за начало переговоров) и Грузию (ее статус кандидата ожидает после завершения «необходимых шагов»).

В апреле этого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что срочное принятие Украины в ЕС «докажет, что это все не про соответствие критериям, а чисто геополитическая игра — затащить к себе побольше территорий, которые остались или останутся бесхозными».