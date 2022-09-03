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Эрдоган предложил Путину посредничество в вопросах с Запорожской АЭС

Об этом сообщили в администрации турецкого президента, в сообщении Кремля говорится лишь, что «Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил посредничество Анкары в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эрдоган сказал, что Турция может сыграть такую же посредническую роль, какую играла в заключении сделке по вывозу украинского зерна. Четырехсторонее соглашение о вывозе украинского зерна и экспорте российского было заключено 22 июля, Москва и Киев подписали его отдельно с Анкарой и ООН.

О разговоре Путина и Эрдогана 3 сентября ранее сообщила пресс-служба Кремля. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества России и Турции, а также затронули тему Украины.

«Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве Президента Турции «зерновой сделки», — указано в сообщении.

Предложение Эрдогана о посредничестве Турции в ситуации вокруг Запорожской АЭС не упоминается на сайте Кремля.

Продолжить общение президенты договорились во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Узбекистане.

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Запорожская АЭС является самой крупной в Европе и находится в подконтрольном России Энергодаре. В июле-августе станция многократно подвергалась обстрелам. Киев и Москва обвиняют в обстрелах друг друга.

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава организации, который также вошел в состав делегации, Рафаэль Гросси, подтвердил, что «физическая целостность» объекта нарушена и специалисты видели следы обстрелов. МАГАТЭ должна опубликовать подробный отчет о визите на следующей неделе. Шестеро сотрудников агентства пока остались на АЭС, двое из них будут находиться там на постоянной основе.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова
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