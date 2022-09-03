Эрдоган предложил Путину посредничество в вопросах с Запорожской АЭС

Об этом сообщили в администрации турецкого президента, в сообщении Кремля говорится лишь, что «Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил посредничество Анкары в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эрдоган сказал, что Турция может сыграть такую же посредническую роль, какую играла в заключении сделке по вывозу украинского зерна. Четырехсторонее соглашение о вывозе украинского зерна и экспорте российского было заключено 22 июля, Москва и Киев подписали его отдельно с Анкарой и ООН.

О разговоре Путина и Эрдогана 3 сентября ранее сообщила пресс-служба Кремля. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества России и Турции, а также затронули тему Украины.

«Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве Президента Турции «зерновой сделки», — указано в сообщении.

Предложение Эрдогана о посредничестве Турции в ситуации вокруг Запорожской АЭС не упоминается на сайте Кремля.

Продолжить общение президенты договорились во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Узбекистане.

Читайте на РБК Pro Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе и находится в подконтрольном России Энергодаре. В июле-августе станция многократно подвергалась обстрелам. Киев и Москва обвиняют в обстрелах друг друга.

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава организации, который также вошел в состав делегации, Рафаэль Гросси, подтвердил, что «физическая целостность» объекта нарушена и специалисты видели следы обстрелов. МАГАТЭ должна опубликовать подробный отчет о визите на следующей неделе. Шестеро сотрудников агентства пока остались на АЭС, двое из них будут находиться там на постоянной основе.