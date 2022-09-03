Bloomberg узнал о планах Байдена ограничить американские инвестиции в КНР
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия мер, которые ограничат американские инвестиции в китайские технологические компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По данным одного из собеседников агентства, президент может подписать соответствующий указ «в ближайшие месяцы». Не исключено, что отдельные шаги будут предприняты в отношении социальной сети TikTok. Министерство торговли, по словам источника, может ввести дополнительные ограничения на чипы, используемые для систем искусственного интеллекта.
Белый дом также обсуждает с Конгрессом законодательство, которое бы потребовало от компаний заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в отдельные отрасли китайской экономики, добавил другой источник. Кроме того, обсуждается создание системы, которая позволит правительству напрямую блокировать инвестиции, однако окончательное решение на данный момент не принято.
Bloomberg отмечает, что до этого США проводили более «мягкую» политику по отношению к технологическому сектору Китая. Исключением являлась полупроводниковая отрасль и такие компании как Huawei и Semiconductor, которые обвиняются в угрозе национальной безопасности США.
На прошлой неделе правительство США проинформировало американскую компанию Nvidia о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и России: теперь ее продукцию запрещено продавать в эти страны. Согласно новым лицензионным требованиям ограничения распространяются на ускорители вычислений на базе GPU (graphics processing unit, графический процессор), соответствующие определенным критериями производительности, в частности изделия серии A100 и H100. Такие модели используются для работы с искусственным интеллектом и повышают производительность вычислений в разы.
Как указано в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), таким образом власти США хотят исключить риск того, что продукты, на которые распространяется действие лицензии на экспорт, могут быть использованы или перенаправлены для «военного конечного использования» в Китае и России.
Экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций американских фондов в китайские компании в ноябре 2020 года. Трамп запретил инвестиции в 31 компанию, в частности Huawei, China Mobile, China Telecom и China Railway Construction Corporation. В последние дни президентства Трамп внес в перечень еще девять компаний, среди которых оказалась Xiaomi.
Позже Байден расширил список до 59 компаний. В списке среди прочих оказались Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC) и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).