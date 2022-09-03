Bloomberg узнал о планах Байдена ограничить американские инвестиции в КНР

По данным источников агенства, Байден намерен создать в США систему, которая позволит правительству напрямую блокировать инвестиции в технологический сектр Китая

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия мер, которые ограничат американские инвестиции в китайские технологические компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным одного из собеседников агентства, президент может подписать соответствующий указ «в ближайшие месяцы». Не исключено, что отдельные шаги будут предприняты в отношении социальной сети TikTok. Министерство торговли, по словам источника, может ввести дополнительные ограничения на чипы, используемые для систем искусственного интеллекта.

Белый дом также обсуждает с Конгрессом законодательство, которое бы потребовало от компаний заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в отдельные отрасли китайской экономики, добавил другой источник. Кроме того, обсуждается создание системы, которая позволит правительству напрямую блокировать инвестиции, однако окончательное решение на данный момент не принято.

Bloomberg отмечает, что до этого США проводили более «мягкую» политику по отношению к технологическому сектору Китая. Исключением являлась полупроводниковая отрасль и такие компании как Huawei и Semiconductor, которые обвиняются в угрозе национальной безопасности США.

На прошлой неделе правительство США проинформировало американскую компанию Nvidia о введении новых лицензий на экспорт в отношении Китая и России: теперь ее продукцию запрещено продавать в эти страны. Согласно новым лицензионным требованиям ограничения распространяются на ускорители вычислений на базе GPU (graphics processing unit, графический процессор), соответствующие определенным критериями производительности, в частности изделия серии A100 и H100. Такие модели используются для работы с искусственным интеллектом и повышают производительность вычислений в разы.

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