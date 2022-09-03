Основателя проекта WarGonzo Пегова отпустили после задержания в Москве

Telegram-канала WarGonzo сообщил, что на журналиста написали заявление в полицию из-за угроз администратору гостиницы, куда тот пытался заселиться. Позднее его отпустили. «Конфликт улажен», — сообщил канал

Основателя Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве. Об этом сообщил сам канал.

По его данным, на журналиста написали заявление в полицию из-за того, что он «якобы угрожал администратору» гостиницы, куда пытался заселиться.

«Его сочли пьяным и написали заявление. <...> Надеемся все разрешится в ближайшее время», — говорится в сообщении WarGonzo.

Сейчас Пегова уже отпустили. «Конфликт улажен <...>. Пегов на свободе. Все ок», — сообщил канал.

Пегов — военный журналист и основатель Telegram-канала WarGonzo (у него более 1 млн подписчиков). Канал освещает российскую военную операцию на Украине. В начале июня Пегов удостоился приза в специальной номинации «Сила в правде» первой Национальной премии интернет-контента, которую вручали в Москве.

В марте WarGonzo сообщал о блокировке YouTube одноименного канала на Украине «после публикации серии репортажей об отступлении ВСУ и военных поражениях нацбатов на Донбассе». Затем YouTube удалил канал проекта WarGonzo.

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В декабре прошлого года Пегов был задержан в Молдавии сотрудниками Службы информации и безопасности, сообщал депутат Госдумы Артем Туров. По словам парламентария, журналист снимал сюжеты о приднестровском конфликте и роли России в его урегулировании. Журналиста остановили, когда он должен был лететь из Кишинева в Москву и удерживали больше часа. Его также обыскали и «досконально изучили» его телефон, ноутбук и другую технику, говорил Туров.

В октябре 2020 года Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против Пегова по трем статьям — о незаконном пересечении границы Азербайджана, публичных призывах к осуществлению терактов и публичных призывах, направленных против государства. По данным ведомства, журналист, побывавший в Нагорном Карабахе, размещал в Сети видеоролики, в которых призывал россиян приезжать в зону боевых действий для оказания помощи Армении. В них власти усмотрели призывы к нарушению территориальной целостности страны. После обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на YouTube-канале WarGonzo (на тот момент 264 тыс. подписчиков) было опубликовано несколько роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона с названиями «По каким объектам бьет азербайджанская армия?», «Откуда Азербайджан обстреливает Армению?» и т.д.

Летом того же года Пегова задержали в Минске во время протестных акций, начавшихся после президентских выборов.