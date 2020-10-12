В Азербайджане возбудили уголовное дело против журналиста из России

В соответствии с УК Азербайджана основателю проекта WarGonzo Семену Пегову грозит до пяти лет лишения свободы

Семен Пегов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Побывавшего в Нагорном Карабахе журналиста подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана (ст. 318 УК страны), а также совершении публичных призывов к осуществлению терактов (ст. 214-2) и публичных призывов, направленных против государства (ст. 281).

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что Пегов размещал в сети Интернет видеоролики с призывами к гражданам России приезжать в зону ведения боевых действий для оказания помощи Армении. В проанализированных роликах ведомство усмотрело открытые призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

После начала 27 сентября масштабных военных действий в Нагорном Карабахе на YouTube-канале WarGonzo (264 тыс. подписчиков) был опубликован ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона с названиями «По каким объектам бьет азербайджанская армия?», «Откуда Азербайджан обстреливает Армению?» и т.д.

В соответствии с УК Азербайджана Пегову грозит до пяти лет лишения свободы.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос «об оказании правовой помощи» в правоохранительные органы России.