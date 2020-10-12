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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане возбудили уголовное дело против журналиста из России

В соответствии с УК Азербайджана основателю проекта WarGonzo Семену Пегову грозит до пяти лет лишения свободы
Семен Пегов
Семен Пегов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Побывавшего в Нагорном Карабахе журналиста подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана (ст. 318 УК страны), а также совершении публичных призывов к осуществлению терактов (ст. 214-2) и публичных призывов, направленных против государства (ст. 281).

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что Пегов размещал в сети Интернет видеоролики с призывами к гражданам России приезжать в зону ведения боевых действий для оказания помощи Армении. В проанализированных роликах ведомство усмотрело открытые призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

После начала 27 сентября масштабных военных действий в Нагорном Карабахе на YouTube-канале WarGonzo (264 тыс. подписчиков) был опубликован ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона с названиями «По каким объектам бьет азербайджанская армия?», «Откуда Азербайджан обстреливает Армению?» и т.д.

В соответствии с УК Азербайджана Пегову грозит до пяти лет лишения свободы.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос «об оказании правовой помощи» в правоохранительные органы России.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Евгений Калюков
Азербайджан уголовное дело
РБК
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