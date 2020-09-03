Власти анонсировали новые кадровые решения в окружении Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в четверг, 3 сентября, произвести ряд важных кадровых назначений, сообщает государственное агентство БелТА и близкий к властям Telegram-канал «Пул первого»
Подробности предстоящих отставок и назначений агентство не раскрыло.
«Пока вы ждете новостей о прибытии Мишустина, будет инфа погорячее. В ближайшее время президент примет кадровые решения», — пишет «Пул первого».
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 3 сентября в Минск приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. «Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал Лавров во время встречи с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем в Москве.