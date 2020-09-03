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Власти анонсировали новые кадровые решения в окружении Лукашенко

Государственное агентство БелТА и близкий к пресс-службе президента Лукашенко Telegram-канал выпустили сообщения о подготовке важных кадровых перестановок в руководстве страны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / BelTA / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в четверг, 3 сентября, произвести ряд важных кадровых назначений, сообщает государственное агентство БелТА и близкий к властям Telegram-канал «Пул первого»

Подробности предстоящих отставок и назначений агентство не раскрыло.

«Пока вы ждете новостей о прибытии Мишустина, будет инфа погорячее. В ближайшее время президент примет кадровые решения», — пишет «Пул первого».

Лавров сообщил о поездке Мишустина в Минск 3 сентября
Политика
Михаил Мишустин

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 3 сентября в Минск приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. «Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал Лавров во время встречи с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем в Москве.

Макей, в свою очередь, заявил, что Белоруссия смогла выдержать «натиск извне» и не позволила реализовать в стране украинский сценарий «цветной революции».

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий «цветной революции», организованной извне», — сказал Макей.

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На 4 сентября запланирован визит министра обороны Белоруссии генерал-майора Виктора Хренина в Москву. По данным министерства, он намерен принять участие в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

«Участие министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии <…> будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — сообщили в ведомстве.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: кадровые назначения, Александр Лукашенко, Белоруссия
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