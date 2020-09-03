Власти анонсировали новые кадровые решения в окружении Лукашенко

Макей, в свою очередь, заявил, что Белоруссия смогла выдержать «натиск извне» и не позволила реализовать в стране украинский сценарий «цветной революции».

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий «цветной революции», организованной извне», — сказал Макей.

На 4 сентября запланирован визит министра обороны Белоруссии генерал-майора Виктора Хренина в Москву. По данным министерства, он намерен принять участие в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

«Участие министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии <…> будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», — сообщили в ведомстве.