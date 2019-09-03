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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Политика ,  
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WP узнала о намерении конгресса начать новое расследование против Трампа
Комитет палаты представителей планирует расследовать возможную роль Трампа в организации выплат женщинам, заявлявших о связях с ним, узнала WP. В декабре его юрист Майкл Коэн был приговорен к трем годам, в том числе за эти выплаты
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства намерен провести слушания по поводу о предполагаемого участия президента Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые заявляли об связях с ним, в обмен на молчание. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, комитет планирует заслушать показания свидетелей, вовлеченных в выплаты в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Демократы из палаты представителей считают, что в настоящий момент есть достаточно доказательств, чтобы признать Трампа соучастником этого эпизода, отмечает газета.

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В декабре Майкла Коэна, который в 2006 — 2018 годах был личным юристом Трампа, приговорили к трем годам лишения свободы за нарушение правил финансирования предвыборной кампании и дачу ложных показаний конгрессу. Он признался в организации выплат Дэниэлс и Макдугал в 2016 году, чтобы они молчали о своих интимных связях с Трампом. Юрист рассказал, что порноактриса получила от него $130 тыс., а модель Playboy — $150 тыс. от компании American Media Inc. по согласованию с представителями штаба Трампа, включая Коэна. Его также признали виновным в предоставлении ложных данных комитету сената по разведке. 

Сам Трамп заявлял, что узнал о выплатах за молчание своим любовницам «позже» и не руководил переводом средств.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональ Трамп, выплаты
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