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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отпустили из отдела полиции, передает корреспондент РБК. Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила в Twitter, что ее тоже отпустили из ОВД.

«Суд по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ за акцию 31.08 против полит. репрессий завтра в Троицком суде», — написала она. Соратника основателя ФБК Алексея Навального Николая Ляскина также отпустили из полиции, об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. 

Политика
Соболь, Азара и Ляскина задержали в Москве

Азара задержали вечером 2 сентября. Его адвокат Татьяна Молоканова говорила, что протокол об административном нарушении на него составят утром по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Также были задержаны Ляскин и Соболь.

Материал дополняется

Теги: задержание, Любовь Соболь
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