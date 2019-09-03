Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отпустили из отдела полиции, передает корреспондент РБК. Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила в Twitter, что ее тоже отпустили из ОВД.

«Суд по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ за акцию 31.08 против полит. репрессий завтра в Троицком суде», — написала она. Соратника основателя ФБК Алексея Навального Николая Ляскина также отпустили из полиции, об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева.

Азара задержали вечером 2 сентября. Его адвокат Татьяна Молоканова говорила, что протокол об административном нарушении на него составят утром по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Также были задержаны Ляскин и Соболь.

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