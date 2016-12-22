Реванш евроскептиков: сможет ли Борис Джонсон стать новым премьером

Сторонники «жесткого» Brexit во главе с Борисом Джонсоном намерены предложить собственный план по выходу из союза в противовес стратегии Терезы Мэй. Если премьер такой план не одобрит, ей может грозить отставка

Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

План Мэй под угрозой

Во вторник, 4 сентября, сторонники максимальной автономии от Евросоюза в правящей Консервативной партии обсудят план, как помешать премьер-министру Терезе Мэй реализовать ее стратегию на переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает газета The Times. Как отмечает издание, недовольные однопартийцы Мэй намерены представить альтернативный план по выходу из ЕС. Наиболее активное участие в подготовке плана принял депутат-консерватор Стив Бейкер, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванные источники в Консервативной партии. В июле Бейкер покинул пост заместителя министра по делам Brexit из-за несогласия с решением Мэй пойти на уступки Брюсселю.

По данным The Sunday Times, план Бейкера и его сторонников предполагает достижение с Брюсселем соглашения о свободной торговле, а также отдельных договоренностей в сферах безопасности, авиации и обмена данными. При этом такой план отвергает возможность ущемления автономии принятия решений Британией со стороны ЕС — будь то в сфере торговли, регулирования бизнеса или миграции.

В июле Тереза Мэй и ее кабинет министров согласовали план по Brexit, предусматривающий уступки Брюсселю. Главная из них — согласие Британии следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией. В обмен Лондон намерен получить от ЕС гарантии на неограниченную торговлю на Европейском едином рынке. Согласованный 6 июля в резиденции премьера Чекерс план также предусматривает, что после Brexit королевство будет «принимать к сведению» некоторые решения Европейского суда в Люксембурге, следует из заявления правительства. «План Чекерс» содержит в себе больше компромиссов по сравнению с изначальной позицией Мэй по Brexit, которую она озвучила в речи в особняке Lancaster House в январе 2017 года. Тогда премьер обещала вывести Лондон из-под юрисдикции суда ЕС и вернуть Британии абсолютную автономию в сферах законотворчества и торговли. «Ни к чему находиться одной ногой в ЕС, а другой — вне его», — говорила Мэй.

В понедельник, 3 сентября, один из лидеров евроскептиков, депутат-консерватор Борис Джонсон опубликовал статью в газете The Daily Telegraph, в которой подверг критике Мэй за слабость ее позиции на переговорах с Евросоюзом. Джонсон сравнил стратегию премьера с «устремлением в битву, размахивая белым флагом», подчеркнув, что, пойдя на поводу у Брюсселя, Британия рискует «лишиться преимуществ Brexit». В июле Джонсон подал в отставку с поста главы МИДа из-за несогласия с планом Мэй по Brexit, который показался ему пораженческим. Его примеру последовал и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

В своей статье Джонсон призвал правительство вернуться к приоритетам, обозначенным Мэй в ее речи от января 2017 года. «Ответ [на вопрос о правильном пути реализации Brexit] заключается в <...> заключении амбициозной сделки о свободной торговле, а также в согласовании [с ЕС] договоров о партнерстве в различных сферах, включая внешнюю политику и сотрудничество по юридическим вопросам, как это было заявлено в Lancaster House», — считает Джонсон. Если этого не сделать, то Британию ждет «неизбежное» поражение от рук ЕС на переговорах, предупредил депутат.

Отвечая на упреки Джонсона, пресс-служба Даунинг-стрит заявила: Джонсон не является «серьезным» политиком, а его предложение не предусматривает никаких новых решений сложных проблем. «Сейчас мы нуждаемся в серьезном лидере, который располагает серьезным планом, — и страна нашла такого лидера в лице нынешнего премьер-министра и ее стратегии по Brexit», — пояснил пресс-секретарь Мэй Робби Гибб (цитата по PoliticsHome). Ранее ряд крупных компаний в Британии предупреждали, что потеря базирующимися в королевстве фирмами доступа к европейским рынкам приведет к серьезному урону для экономики страны.

Кланы Brexit 1. Сторонники «мягкого» Brexit Депутаты, поддерживающие «мягкий» Brexit, выступают за выход Британии из ЕС, но при условии продолжения ее членства в Европейском едином рынке (ESM), как это, например, делает Норвегия. Такой сценарий будет означать, что мигранты из стран ESM (28 стран ЕС плюс Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и (частично) Швейцария) смогут работать в Британии без визы. Кроме того, Лондон будет обязан придерживаться части принятых на уровне ЕС законов, особенно в сфере регулирования бизнеса. Среди плюсов «норвежского варианта» — минимальные экономические издержки для бизнеса. Кто из консерваторов «за»: депутаты-тори Анна Соубри, Никки Морган, Доминик Грив. Что думает ЕС: в Евросоюзе не раз заявляли, что готовы предоставить Британии так называемую норвежскую модель, если Лондон на нее согласится. 2. Сторонники «умеренного» Brexit Сторонники «умеренного» Brexit считают, что достигнутый правительством в Чекерс компромисс — наилучший вариант Brexit, позволяющий обеспечить оптимальный баланс между автономией Британии и благополучием ее экономики. Реализация такого плана позволила бы британским фирмам продолжать беспрепятственно торговать со странами ЕС товарами, но при этом не обязывала бы королевство принимать к себе европейских трудовых мигрантов без специальных виз. Кто из консерваторов «за»: премьер-министр Тереза Мэй, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по делам Brexit Доминик Рааб. Что думает ЕС: в Брюсселе нет единого мнения по поводу «плана Чекерс». Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье заявлял, что предложения Мэй неприемлемы, так как нарушают целостность ESM. Однако в пользу достижения компромисса с Мэй выступали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава МВД и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. 3. Сторонники «жесткого» Brexit «Жесткий» Brexit предполагает выход не только из ЕС, но также из ESM и Таможенного союза с ЕС. Взаимодействие с Евросоюзом в рамках такого сценария будет осуществляться на условиях новых двусторонних соглашений. Фактически «жесткий» Brexit берет за основу модель, на основании которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой. Пойдя по пути «канадской модели», Британия сможет сама определять, как регулировать работу компаний. Лондон получит автономию в сфере миграционной и торговой политики. Однако, по подсчетам экономистов, «канадская модель» нанесет больший ущерб экономике по сравнению с «норвежской моделью». Кто из консерваторов «за»: депутаты Борис Джонсон, Дэвид Дэвис, ​Джейкоб Рисс-Могг. Что думает ЕС: в Евросоюзе заявляли, что готовы предоставить Британии сделку на основе «канадской модели».

Гражданская война консерваторов

Окончательные параметры отношений ЕС и Британии должны быть утверждены в октябре. Тогда в Брюсселе должен пройти саммит Евросоюза, цель которого — согласовать основные условия сделки. После этого утвердить договоренности должны члены британского и европейского парламентов. Противники Терезы Мэй среди сторонников «жесткого» Brexit рассчитывают, что смогут помешать реализации ее плана. В качестве одного из вариантов, как это можно сделать, — сместить Мэй с поста лидера Консервативной партии и сделать новым премьером Бориса Джонсона.

По данным The Sunday Times, за разработку такого сценария принялся политтехнолог Линтон Кросби — бывший глава предвыборной кампании тори перед голосованием в июне 2017 года. Те выборы оказались для консерваторов провальными — партия Мэй лишилась большинства в палате общин. Ранее Кросби возглавлял предвыборный штаб Бориса Джонсона, когда тот успешно избирался на пост мэра Лондона в 2008 году, а также руководил кампанией консерваторов на выборах в 2015 году, по итогам которых Дэвид Кэмерон получил абсолютное большинство в парламенте.

Тереза Мэй (Фото: Charles McQuillan / Reuters)

Как отмечает издание, Кросби движет два мотива — личный и политический. Личный — недовольство тем, что Мэй обвинила его в провальном выступлении на выборах 2017 года; политический — опасения, что реализация недостаточно «жесткого» Brexit навредит репутации Консервативной партии, так как избиратели обвинят ее в предательстве. В настоящее время о недоверии Мэй руководство партии тори уведомили 33 депутата — на 15 меньше, чем требуется для запуска процедуры вотума недоверия.

Однако с намерениями Кросби согласны не все сторонники «жесткого» Brexit. В частности, бывший министр по Brexit Дэвид Дэвис сказал в воскресенье, что Мэй должна остаться премьером даже в случае провала «плана Чекерс».

Сторонники «жесткого» Brexit вряд ли решатся сместить Мэй в ближайшие месяцы, считает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. «У противников Мэй было множество возможностей от нее избавиться, однако они этого не сделали. Однопартийцам премьера выгодно, чтобы она оставалась премьером и брала на себя всю вину за проблемы в переговорах с ЕС», — пояснил эксперт в беседе с РБК.

По мнению Ашервуда, смены лидера в Консервативной партии стоит ждать только после завершения переговоров о Brexit в марте 2019 года. «Так что заявления Джонсона указывают на его желание создать себе позитивный имидж в глазах избирателей-тори в следующем году, вряд ли он рассчитывает как-то повлиять на нынешнюю политику правительства», — сказал он.