Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски

Вашингтон пытается вмешиваться в российскую политику, пытаясь склонить к сотрудничеству руководителей крупных бизнес-структур, сказал пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Попытки спецслужб США завербовать российских предпринимателей «красноречиво свидетельствуют о попытках вмешательства» в российскую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Власти США «очень грубо работают по линии разведки», пытаясь завербовать граждан России и оказывать на них давление, добавил он.

«Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителям огромных бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих иногда и в чувствительных сферах российской экономики, то подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — заявил Песков.

1 сентября The New York Times написала, что с 2014 по 2016 год ФБР и Минюст США «пытались превратить господина Дерипаску в информатора», предложив ему помощь с получением визы в США или решением других «юридических проблем».

По данным NYT, власти США намеревались взамен получить от бизнесмена данные об организованной преступности в России и о «возможной помощи» со стороны властей президентской кампании Дональда Трампа.

В статье говорилось, что контакт c бизнесменом помогал наладить бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, автор «досье» о контактах окружения Трампа с Россией. Он в 2015 году организовал встречу между российской и американской сторонами, в ходе которой «американцы давили на господина Дерипаску». По словам источника, осведомленного об этих контактах, предприниматель сказал, что предположения американцев о связях российских властей с преступностью далеки от истины.

Кроме того, в 2016 году агенты ФБР навестили Дерипаску в Нью-Йорке, говорилось в статье, и спрашивали его о деятельности Пола Манафорта — бывшего главы штаба Трампа, который затем стал фигурантом уголовного дела в США о незаконной работе на Виктора Януковича и Партию регионов. По словам источников газеты, Дерипаска назвал предположения властей США о Манафорте «нелепыми» и сказал, что связей между командой Трампа и Россией нет.

Давать комментарий конкретно по материалу NYT о попытке вербовки Дерипаски Песков отказался.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения о связях Дерипаски с Манафортом. По его словам, отношения между ними носили коммерческий характер и не были связаны с Кремлем.