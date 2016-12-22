ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,49 67,53 EUR Нал. 79,50 78,45 USD Бирж. 68,10 +0,55 EUR Бирж. 79,06 +0,69 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7236,00 -4,00 IMOEX 2347,02 +0,05% RTSI 1085,86 -0,59% Brent 78,06 +0,72% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски
Лента новостей
Роналдо купил играющий в высшей лиге Испании футбольный клуб 14:52, Бизнес Большая красная кнопка: тест беспилотного такси от «Яндекса» 14:52, Авто ОНФ рассчитал размер долга средней российской семьи перед банком 14:41, Финансы Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:30, РБК и Сбербанк Осужденный за запись во «ВКонтакте» россиянин обратился в ЕСПЧ 14:28, Общество Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений 14:21, Политика Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 14:10, Политика В Азии на 50% выросла потребность в специалистах из блокчейн-индустрии 14:09, Крипто Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски 14:03, Политика Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения Ми-8 14:01, Общество Техновыставка IFA 2018: быт будущего и возвращение ретро 13:55, Стиль Суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании с кипрского офшора 7,4 млрд руб. 13:53, Финансы Москалькова направила письмо генпрокурору США из-за ареста Бутиной 13:40, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 13:40, Партнерский материал Порошенко не будет вводить военное положение в Донбассе 13:40, Политика Прошедшее лето стало одним из самых теплых в истории 13:35, Общество Луис Суарес раскритиковал видеоповторы в футболе 13:27, Спорт На складе в Кривом Роге произошла утечка хлора 13:21, Общество Константинопольский патриархат разрешил священникам повторно жениться 13:19, Общество Телеобращение Путина уступило по аудитории только матчу Россия — Хорватия 13:13, Технологии и медиа Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию 13:02, Экономика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:00, РБК и Сбербанк 2 млн транзакций в Bitcoin Cash и 2 ETH за блок: главное о криптовалюте 12:59, Крипто Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции 12:53, Политика Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро попал на видео 12:53, Общество Как живут исландцы и чему у них можно научиться 12:34, Стиль
Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски
Политика, 14:03
0
Песков счел грубой работу спецслужб США после попытки вербовки Дерипаски
Вашингтон пытается вмешиваться в российскую политику, пытаясь склонить к сотрудничеству руководителей крупных бизнес-структур, сказал пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Попытки спецслужб США завербовать российских предпринимателей «красноречиво свидетельствуют о попытках вмешательства» в российскую политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Власти США «очень грубо работают по линии разведки», пытаясь завербовать граждан России и оказывать на них давление, добавил он.

«Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителям огромных бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих иногда и в чувствительных сферах российской экономики, то подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — заявил Песков.

1 сентября The New York Times написала, что с 2014 по 2016 год ФБР и Минюст США «пытались превратить господина Дерипаску в информатора», предложив ему помощь с получением визы в США или решением других «юридических проблем».

По данным NYT, власти США намеревались взамен получить от бизнесмена данные об организованной преступности в России и о «возможной помощи» со стороны властей президентской кампании Дональда Трампа.

В статье говорилось, что контакт c бизнесменом помогал наладить бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, автор «досье» о контактах окружения Трампа с Россией. Он в 2015 году организовал встречу между российской и американской сторонами, в ходе которой «американцы давили на господина Дерипаску». По словам источника, осведомленного об этих контактах, предприниматель сказал, что предположения американцев о связях российских властей с преступностью далеки от истины.

Кроме того, в 2016 году агенты ФБР навестили Дерипаску в Нью-Йорке, говорилось в статье, и спрашивали его о деятельности Пола Манафорта — бывшего главы штаба Трампа, который затем стал фигурантом уголовного дела в США о незаконной работе на Виктора Януковича и Партию регионов. По словам источников газеты, Дерипаска назвал предположения властей США о Манафорте «нелепыми» и сказал, что связей между командой Трампа и Россией нет.

Давать комментарий конкретно по материалу NYT о попытке вербовки Дерипаски Песков отказался.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения о связях Дерипаски с Манафортом. По его словам, отношения между ними носили коммерческий характер и не были связаны с Кремлем.

Авторы: Владимир Дергачев, Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Песков , Олег Дерипаска
Главное
МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» Общество
Материалы по теме
NYT рассказала о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов Политика
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter