NYT рассказала о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов

Американские спецслужбы в течение двух лет пытались склонить к сотрудничеству самых богатых людей России, в том числе Олега Дерипаску, узнала NYT. По оценке источников издания, операция закончилась провалом и не привела к успеху

Владимир Путин и Олег Дерипаска на саммите АТЭС во Вьетнаме (Фото: Михаил Клементьев / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США в течение 2014-2016 годов безуспешно пытались превратить российского миллиардера Олега Дерипаску в своего информатора, пишет The New York Times. Среди источников информации издание называет действующих и бывших чиновников, а также людей из окружения Дерипаски.

Собеседники издания рассказали, что американские спецслужбы «давали сигналы» Дерипаске о возможном содействии в получении визы США, а также предлагали помощь в решении его проблем с американской юстицией.

​«В обмен на это они надеялись получить информацию о российской организованной преступности, а позднее о возможной помощи России кампании президента Дональда Трампа в 2016 году», — пишет газета.

Издание упоминает о визите агентов ФБР «без приглашения» в дом в Нью-Йорке, в котором находился Дерипаска, и требовали от него рассказать, являлся ли его бизнес-партнер Пол Манафорт, ставший главой предвыборного штаба Трампа, связным между командой Трампа и Кремлем.

Попытка завербовать Дерипаску была частью более широких тайных усилий по оценке возможности склонения к сотрудничеству «полудюжины самых богатых людей России». Сохранение богатства каждого из них зависит от расположения президента Владимира Путина, пишет NYT.

В этой компании участвовали бывший агент британской разведки Кристофер Стил (автор скандального досье на Трампа, которое ФБР позже признало фальшивкой, однако на основании которого было получено разрешение на слежку за членами штаба Трампа) и Брюс Ор, сотрудник министерства юстиции США.

«Систематические усилия по склонению олигархов к сотрудничеству, о которых ранее не сообщалось, похоже, не принесли никаких результатов. Дерипаска сказал американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и сговоре Кремля с компанией Трампа», — приводит газета слова одного из источников. Он добавил, что Дерипаска даже уведомил Кремль об американских усилиях по его вербовке.

В мае NYT писала, что федеральные агенты, работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, общались с российским миллиардером Виктором Вексельбергом. Беседа, по данным издания, проходила в аэропорту Нью-Йорка, куда Вексельберг прибыл на частном самолете. Газета пишет, что агенты остановили российского бизнесмена для того, чтобы опросить его и проверить его электронные устройства.

Беседа произошла до того, как 6 апреля 2018 года США ввели новый пакет санкций против российских физических и юридических лиц, главными жертвами которого стали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также их компании и предприятия.

