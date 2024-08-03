Telegraph узнала, что томский программист писал код для подлодок Британии
Инженеры британских атомных подводных лодок используют российское и белорусское программное обеспечение (ПО) вопреки правилам безопасности, пишет The Telegraph.
Речь идет о создании интранета — внутренней сети для инженеров подлодок, которая работает по принципу интернета, но изолирована от него. Программы должны быть созданы британскими сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации. Получившая подряд фирма WM Reply частично передала заказ на аутсорс разработчикам из минской компании, один из которых работал в Томске.
Как пишет газета, есть опасения, что программный код будет использован для раскрытия местоположения подлодок. Минобороны Великобритании сочло произошедшее угрозой безопасности страны и начало расследование. Следствие показало, что фирма, которой доверили разработку, передала работу иностранным специалистам и пыталась скрыть этот факт.
Кроме того, топ-менеджеры WM Reply, чтобы скрыть участие белорусов, поручили британскому разработчику скомпилировать программное обеспечение, написанное белорусскими программистами, чтобы ПО выглядело так, будто весь код написан в Великобритании.
Под угрозой не только подлодки, поскольку предыдущий проект, за который отвечала фирма, также был выполнен в сотрудничестве с минскими разработчиками, отмечает Telegraph.
Представители WM Reply отвергли предположения, что их действия могли поставить под угрозу нацбезопасность. Там заверили, что регулярно пересматривают свои рабочие процессы и уважают требования клиентов в области безопасности.
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