WSJ узнала о поисках США «русских шпионов» по миру для обмена американцев

Чиновники и дипломаты искали в дружественных странах заключенных для обмена на американцев. Президент США вел переговоры с премьером Словении за час до выхода из предвыборной гонки, а глава ЦРУ ездил за этим в Турцию, пишет газета

Фото: Tunahan Turhan / Reuters

Чиновники Белого дома, американские дипломаты и сотрудники ЦРУ объездили всю Европу и Ближний Восток, выясняя у правительств дружественных государств, готовы ли те передать «российских шпионов» для включения в сделку по обмену американцев, пишет WSJ.

По данным издания, президент США Джо Байден примерно за час до того, как он объявил о выходе из предвыборной гонки 21 июля, позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу. Любляна, как отмечает издание, в итоге передала двух заключенных в рамках сделки.

О том, что Байден вел переговоры с Голобом за час до того, как выступил с заявлением об отказе от переизбрания, также пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его данным, Словения передала в рамках сделки Артема и Анну Дульцевых.

Собеседник сказал CNN, что Соединенные Штаты также пытались добиться освобождения бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, но сделать этого не удалось. Фогель приговорен в Москве к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, в свою очередь, в конце июля ездил в Турцию, передает WSJ. Там он обсудил со своим турецким коллегой логистику предстоящего обмена.

По словам собеседника CNN, ЦРУ много лет поддерживало контакты с российской разведкой по этому поводу. Последнее предложение об обмене было сделано России в третьей стране в конце июня, сказал он. Бернс не присутствовал на этой встрече, переговоры вели другие сотрудники ЦРУ, добавил источник.

В начале июля российская сторона в телефонном разговоре с Бернсом дала понять, что, в принципе, согласна с предложением, в середине месяца оно было официально принято, заключил собеседник канала.

Третью страну, где проходили переговоры, источник CNN не назвал. Однако канал отмечает со ссылкой на заявление турецкой разведки MİT, что стороны встречались в Турции, где и состоялся обмен. Спецслужба ранее подтвердила обмен, заявив, что сыграла «важную посредническую роль в этой операции».

Обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся днем 1 августа. В сделке участвовали 26 человек. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), журналист WSJ Эван Гершкович и американский морпех Пол Уилан.

США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан — Гершковича, Уилана, журналистку Алсу Курмашеву. Им же передали Кара-Мурзу, у которого есть грин-карта. Байден после обмена назвал возвращение американских граждан на родину своим главным приоритетом.