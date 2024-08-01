 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

WSJ узнала о поисках США «русских шпионов» по миру для обмена американцев

WSJ: США искали страны, готовые передать заключенных для обмена американцев
Сюжет
Обмен заключенными
Чиновники и дипломаты искали в дружественных странах заключенных для обмена на американцев. Президент США вел переговоры с премьером Словении за час до выхода из предвыборной гонки, а глава ЦРУ ездил за этим в Турцию, пишет газета
Фото: Tunahan Turhan / Reuters
Фото: Tunahan Turhan / Reuters

Чиновники Белого дома, американские дипломаты и сотрудники ЦРУ объездили всю Европу и Ближний Восток, выясняя у правительств дружественных государств, готовы ли те передать «российских шпионов» для включения в сделку по обмену американцев, пишет WSJ.

По данным издания, президент США Джо Байден примерно за час до того, как он объявил о выходе из предвыборной гонки 21 июля, позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу. Любляна, как отмечает издание, в итоге передала двух заключенных в рамках сделки.

О том, что Байден вел переговоры с Голобом за час до того, как выступил с заявлением об отказе от переизбрания, также пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его данным, Словения передала в рамках сделки Артема и Анну Дульцевых.

Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными
Политика
Российские самолеты&nbsp;в аэропорту Анкары

Собеседник сказал CNN, что Соединенные Штаты также пытались добиться освобождения бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, но сделать этого не удалось. Фогель приговорен в Москве к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, в свою очередь, в конце июля ездил в Турцию, передает WSJ. Там он обсудил со своим турецким коллегой логистику предстоящего обмена.

По словам собеседника CNN, ЦРУ много лет поддерживало контакты с российской разведкой по этому поводу. Последнее предложение об обмене было сделано России в третьей стране в конце июня, сказал он. Бернс не присутствовал на этой встрече, переговоры вели другие сотрудники ЦРУ, добавил источник.

От Абеля и Корвалана до Чапман и Бута: как проходили обмены заключенными
Фотогалерея 

В начале июля российская сторона в телефонном разговоре с Бернсом дала понять, что, в принципе, согласна с предложением, в середине месяца оно было официально принято, заключил собеседник канала.

Третью страну, где проходили переговоры, источник CNN не назвал. Однако канал отмечает со ссылкой на заявление турецкой разведки MİT, что стороны встречались в Турции, где и состоялся обмен. Спецслужба ранее подтвердила обмен, заявив, что сыграла «важную посредническую роль в этой операции».

Обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся днем 1 августа. В сделке участвовали 26 человек. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), журналист WSJ Эван Гершкович и американский морпех Пол Уилан.

США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан — Гершковича, Уилана, журналистку Алсу Курмашеву. Им же передали Кара-Мурзу, у которого есть грин-карта. Байден после обмена назвал возвращение американских граждан на родину своим главным приоритетом.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
обмен заключенными США дипломаты Россия Вадим Красиков Эван Гершкович Илья Яшин Словения
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией
Политика
TRT Haber назвал число обменянных Россией и странами Запада заключенных
Политика
От Абеля и Корвалана до Чапман и Бута: как проходили обмены заключенными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 17:32
Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключеннымиПолитика, 21:19 
NYT сообщила, что главу политбюро ХАМАС убили спрятанной бомбойПолитика, 21:14
Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных странБизнес, 21:06
Демократы заявили о намерении лишить Трампа уголовного иммунитетаПолитика, 21:00
Российские теннисистки вышли в полуфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:59
Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключеннымиПолитика, 20:50 
«Национальную службу санитарной авиации» решил обанкротить ее экс-партнерБизнес, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спасатели освободили из-под обрушившегося дома в Нижнем Тагиле подросткаОбщество, 20:48
Мизулина решила подать в суд на Лебедева после интервью ДудюОбщество, 20:42
ФСБ показала, как везли на обмен Уилана и Гершковича. ВидеоПолитика, 20:27
Команда блогеров разгромила профессиональных футболистов в Кубке РоссииСпорт, 20:23
Кремль поблагодарил Лукашенко за помилование немца Кригера перед обменомПолитика, 20:11
Путин помиловал освобожденных в ходе обмена заключенныхПолитика, 20:06
В российском МИДе пообещали выставить переданные Киеву F-16 как трофеиПолитика, 20:05