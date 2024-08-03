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Свердловский губернатор доложил Путину о спасении людей в Нижнем Тагиле

Куйвашев доложил Путину о спасении людей из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Свердловский губернатор доложил президенту о спасении 16 человек из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, ликвидации последствий взрыва газа и мерах поддержки пострадавших. Власти обещали квартиры и 500 тыс. руб. потерявшим имущество
Владимир Путин и Евгений&nbsp;Куйвашев
Владимир Путин и Евгений Куйвашев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которого тот доложил о спасении людей из-под завалов в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — сказал он (цитата по ТАСС).

Куйвашев рассказал о завершении поисково-спасательных работ, в результате которых из-под завалов удалось достать 16 человек. Он также доложил президенту о том, как оказывается помощь пострадавшим, добавил Песков, назвав самоотверженной работу спасателей.

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Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. Обрушились два подъезда, погибли десять человек, еще 26 пострадали. 3 августа в городе объявлен траур.

В пункт временного размещения доставили 21 человека, в том числе четверых детей. Еще 171 человек, включая 31 ребенка, решили остаться у родственников. Власти пообещали приобрести новые квартиры жителям обрушившихся подъездов и выплатить по 500 тыс. руб. тем, кто утратил все имущество.

СК возбудил дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Россия Свердловская область Нижний Тагил Евгений Куйвашев Владимир Путин Дмитрий Песков взрыв газа в жилом доме
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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