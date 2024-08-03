Свердловский губернатор доложил Путину о спасении людей в Нижнем Тагиле
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которого тот доложил о спасении людей из-под завалов в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — сказал он (цитата по ТАСС).
Куйвашев рассказал о завершении поисково-спасательных работ, в результате которых из-под завалов удалось достать 16 человек. Он также доложил президенту о том, как оказывается помощь пострадавшим, добавил Песков, назвав самоотверженной работу спасателей.
погибли десять человек, еще 26 пострадали. 3 августа в городе объявлен траур.
В пункт временного размещения доставили 21 человека, в том числе четверых детей. Еще 171 человек, включая 31 ребенка, решили остаться у родственников. Власти пообещали приобрести новые квартиры жителям обрушившихся подъездов и выплатить по 500 тыс. руб. тем, кто утратил все имущество.
СК возбудил дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram