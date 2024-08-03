В Ростовской области после атаки дронов загорелись емкости с топливом
В Каменском районе Ростовской области в результате ночной атаки шести беспилотников загорелись емкости с топливом, сообщил глава районной администрации Владимир Савин. По его словам, пострадавших нет, пожар тушат более 90 человек.
Губернатор Василий Голубев ранее написал, что в этом районе поврежден складской объект. 161.ru со ссылкой на очевидцев передает, что речь идет о нефтебазе, с трассы М-4 «Дон» виден черный дым.
По словам Голубева, всего ночью регион атаковали 55 дронов. Минобороны сообщало, что над регионом сбили 36 БПЛА.
Атакам подверглить также Курская, Воронежская области, Краснодарский край. В Белгородской области произошел взрыв на нефтебазе в Губкинском городском округе, там загорелся резервуар, а в Орловской два дрона попали в жилой дом.
В середине июля дрон атаковал нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области, площадь пожара достигла 200 кв. м. Пострадавших не было.
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