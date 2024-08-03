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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что договорился с Fox News о дебатах с Харрис

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Выборы президента США
Дебаты должны были пройти 10 сентября на ABC, но Трамп, заявлявший, что «не в восторге» от телеканала, хочет провести их на шесть дней раньше и на площадке Fox News. Харрис ранее выразила готовность дебатировать с республиканцем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о дебатах со своей главной оппоненткой — действующим вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, дебаты должны пройти 4 сентября в Пенсильвании. Харрис это пока не комментировала.

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября <...> Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании, на площадке в районе, который еще будет определен», — написал он. Трамп настаивает, чтобы на мероприятии присутствовали зрители. Их не было на прошлых дебатах, в которых участвовал действующий президент Джо Байден, на тот момент еще не отказавшийся от борьбы за переизбрание.

Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом
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Вице-президент США Камала Харрис

Трамп и Байден договаривались о двух раундах дебатов: первый состоялся на площадке телеканала CNN 27 июня, второй должен был пройти 10 сентября на ABC News. После того как Байден предложил выдвинуть Харрис кандидатом от демократов вместо себя, Трамп заявил, что готов дебатировать с ней. В то же время политик сказал, что «не в восторге от ABC», который, по его мнению, «пытается сделать героя» из Байдена показался ему более благосклонным к Джо Байдену и Харрис. Трамп назвал ABC «ужасной компанией», которая «собирается заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах».

Готовность выйти на дебаты с Трампом выражала и Харрис. Накануне она получила необходимое число голосов делегатов-демократов в ходе онлайн-выборов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты.

По данным опроса Economist/YouGov от 31 июля, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки на два процентных пункта (46% против 44%). Согласно исследованию Гарвардской службы CAPS-Harris, проведенному 26–28 июля, вперед вырвался Трамп, обойдя Харрис на три процентных пункта.

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Дональд Трамп Камала Харрис предвыборные дебаты выборы президента США США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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