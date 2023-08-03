ЕС запретил поставки оружия и боеприпасов в Белоруссию

Евросоюз ввел запрет на поставки оружия и боеприпасов в Белоруссию

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Страны Евросоюза договорились о новых мерах, которые «гарантируют», что ограничения в отношении России нельзя будет обойти через Белоруссию, сообщила Европейская комиссия.

Брюссель расширяет запрет на экспорт ряда чувствительных товаров и технологий, «способствующих военно-техническому развитию» Белоруссии. Также вводится дополнительный запрет на поставки огнестрельного оружия и боеприпасов, а также продукции для космической и авиационной отраслей, указано в сообщении.

«Нововведения также приводят в соответствие режимы санкций в отношении Белоруссии и России», — отмечает Еврокомиссия.

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