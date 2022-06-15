Минпросвет предложил обязать чиновников соблюдать правила русского языка

Знание правил русского языка должно стать обязательным для чиновников, предлагает Минпросвещения. Среди других инициатив — проверка соответствия литературным нормам всех актов и оценка соблюдения госорганами законов о языке

Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство просвещения предложило сделать знание русского языка одним из условий поступления на государственную службу и обязать органы государственной власти «создавать условия для соблюдения должностными лицами норм и правил современного русского языка». Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Проект предполагает внести изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Как указывается в пояснительной записке, его цель — контроль за соблюдением норм и правил современного русского литературного языка. Принятие проекта поможет повысить «корректность использования государственного языка» госслужащими, утверждают в ведомстве.

Согласно документу, готовые законы, обращения, заявления и любые другие нормативные акты перед публикацией должны будут пройти «профессиональную проверку» соответствия нормам языка и редактирование.

«При использовании русского языка в качестве государственного обязательно соблюдение правил современного литературного языка», — указано в проекте. Нормы кодифицируются в словарях и справочниках, отмечается там. Отдельная оговорка делается об использовании государственного языка в государственных и муниципальных информационных системах (например, на портале «Госуслуги») — это обязательно.

Минпросвещения также предлагает включить соблюдение законодательства, защиту и поддержку государственного языка в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов.

РБК направил запрос в Министерство просвещения.

В 2020 году Минтруд уже разрабатывал законопроект, который предлагал контролировать, как чиновники знают правила русского языка, однако он не был внесен в Госдуму. Документ также предусматривал считать знание стилистики и грамматики одним из требований к кандидатам на госслужбу.

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Проект Минпросвещения не предусматривает ничего радикально нового, пояснил РБК доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Андрей Ларионов. Лингвистическая экспертиза актов перед публикацией в законодательных органах проводится и сейчас, а знание правил русского языка входит в квалификационные требования части госслужащих.

Целью нового постановления может быть закрепление требования на законодательном уровне, предположил Ларионов. «Те, кто не применял правила оценки русского языка, теперь будут это делать», — надеется он. По его мнению, хорошей идеей может стать упрощение нормативных актов за счет правильной стилистики, например сокращение предложений от ненужных вводных конструкций и т.п., так как это облегчит их понимание.

В 2020 году Институт государственного и муниципального управления Высшей школы экономики провел исследование о языке российских законов. Авторы пришли к выводу, что язык законодателя сложнее литературного русского. В нем используется меньше глаголов, но он многословнее.

В середине декабря 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала чиновников, которые используют иностранные и часто малопонятные слова.

Позднее Счетная палата подготовила для чиновников курс русского языка с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах», чтобы повысить «доступность и понятность официальных документов».