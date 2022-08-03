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Минобороны сообщило об ударе по складу с оружием из Польши на Украине

Оружие, по данным Минобороны, было не польским, а «иностранным». Удар нанесли ракетами по хранилищу в районе населенного пункта Радехов Львовской области

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Российские войска уничтожили склад иностранных оружия и боеприпасов, которое прибыло на Украину из Польши, сообщило в Telegram российское Минобороны.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства» — заявили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также военные уничтожили четыре склада артиллерией и ракетами около населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артемовск, Водяное, и Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и хранилище топлива для военной техники в районе села Галициново Николаевской области.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Российские войска нанесли удары по трем пунктам управления около сел Веселая Долина в ДНР и Юльевка Запорожской области. За сутки военные поразили 133 района, где находились служащие и техника ВСУ. Ударом по пункту временной дислокации украинских войск в селе Николаевка (ДНР) удалось уничтожить более 50 украинских военнослужащих и шесть единиц автомобильной техники, добавили в Минобороны.

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Также военные подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика», два взвода гаубиц Д-30 и сбили пять украинских беспилотников.

Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 261 украинский самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 4231 танка и других боевых бронемашин.

Кроме того, украинские войска потеряли 782 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3242 орудия полевой артиллерии и минометов и 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские власти не раз говорили, что поставки западных вооружений не помешают достичь целей спецоперации. МИД России называл конвои с таким оружием законными военными целями.

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Теги
Татьяна Зыкина
Минобороны Украина оружие
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