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Организатор TOEFL пообещал россиянам возможность сдать экзамен удаленно

Граждане России и Белоруссии с 4 августа смогут сдавать экзамен TOEFL удаленно
Компания ETS, которая проводит экзамен по английскому языку TOEFL, с 4 августа разрешит сдавать его россиянам и белорусам удаленно. Проведение очного экзамена в этих странах невозможно из-за продолжающегося конфликта на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Граждане России и Белорусси с 4 августа смогут сдавать некоторые варианты экзамена по английскому языку TOEFL в удаленном формате, говорится в заявлении компании Educational Testing Service (ETS).

«ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — сообщил ТАСС представитель компании.

Он уточнил, что из-за продолжающейся российской военной операции на Украине сдать экзамен в центрах, расположенных в России и Белоруссии, по-прежнему нельзя. Тем, кто захочет сдавать TOEFL очно, можно сделать это в других странах.

Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL
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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Накануне стало известно, что ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен. При попытке пройти регистрацию на сайте, указав российское гражданство, у пользователей в личном кабинете появлялось сообщение, что доступ ограничен по требованию Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Минфина США.

TOEFL сдают для учебы или работы в англоязычных странах, его чаще всего выбирают для переезда в США или Канаду. В марте организаторы экзамена объявили, что приостанавливают тестирование в России и Белоруссии в знак «солидарности с народом Украины; при этом у россиян и белорусов оставалась возможность сдать экзамен за рубежом.

В марте в России приостановили проведение международного экзамена по английскому языку IELTS. Его сдача необходима тем, кто намерен поступить в вузы или трудоустроиться в англоговорящих странах, включая Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

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