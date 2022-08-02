Россиянам запретили регистрироваться на экзамен по английскому TOEFL

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Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен. Внимание на это обратило издание «Медиазона» (признано в России СМИ-иноагентом), Русская служба Би-би-си пишет, что невозможно пройти регистрацию, если указать российское гражданство.

«Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [подразделения Министерства финансов США]», — такое сообщение появляется у пользователей из России в личном кабинете.

TOEFL — экзамен на уровень владения английским, который сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Именно этот экзамен чаще всего выбирают те, кто планируют переезжать в США или Канаду (для Великобритании более популярен экзамен IELTS).

10 марта организаторы TOEFL объявили о приостановке тестирования в России и Белоруссии, заявив о «солидарности с народом Украины». 21 марта прием экзаменов у россиян приостановили и в рамках IELTS.

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